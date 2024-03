Penalizzazione e niente coppe: cosa rischia il Milan

La notizia ha sconvolto ancora una volta il mondo del calcio italiano, il club adesso potrebbe rischiare la penalizzazione in classifica

Non c’è pace per il calcio italiano, destinato a vedere di nuovo scosse le sue fondamenta, dopo la notizia che vede coinvolto un altro top club della nostra Serie A. Lo scorso anno toccò alla Juventus, con la guardia di finanza che fece irruzione negli uffici del club a Roma e Torino, aprendo così un’indagine che ha avuto conseguenze non indifferenti alla società.

A seguito di quanto successo arrivarono prima le dimissioni dell’intero CDA bianconero, compreso Agnelli, ma anche sul piano sportivo le conseguenze sono state disastrose. La Juventus infatti ha ricevuto prima una penalità in classifica, poi l’esclusione dalle coppe europee, con un danno economico e d’immagine non indifferente.

Questa volta è toccato al Milan, protagonista sempre la guardia di finanza, che ha perquisito la sede del club per alcuni accertamenti finanziari, ma cosa rischiano adesso i rossoneri?

Milan, dalla multa alla possibile esclusione dalle coppe: la situazione

Il Milan si trova dunque nell’occhio del ciclone dopo quanto successo nella giornata di oggi, a seguito delle perquisizioni della guardia di finanza nella sede del club. Non è ancora chiaro cosa possa rischiare veramente la società, tuttavia secondo quanto riportato da La Repubblica al Milan verrebbe contestata la violazione dell’articolo 32 del comma 5 del codice di giustizia sportiva, secondo cui:

“la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

Come già detto, la situazione però non vedrà in breve tempo la sua fine e la procura federale non ha ancora ricevuto nulla e non aprirà nessun procedimento finché non sarà messa a conoscenza di contestazione da parte di un organo ufficiale.