Polveriera Lazio: fuori in stampelle, incubo derby

Costretto ad uscire prima del triplice fischio, il titolarissimo della Lazio sta lasciando con il fiato sospeso mister Sarri. Le parole del medico biancoceleste e le proiezione in vista derby.

Prosegue il momento no della Lazio di Maurizio Sarri, che si ferma anche contro l’Udinese. Contratta e poco propositiva, Immobile e compagni sono stati imbrigliati dall’ottima disposizione in campo dei friulani. In casa biancoceleste, però, le notizie negative non finiscono qui.

In occasione di una delle ultime azioni offensive della sua squadra, Provedel si è spinto in avanti. Tuttavia, l’estremo difensore della Lazio ha messo il piede sinistro, con la caviglia che ha fatto un movimento innaturale. A fine serata, come evidenziato da “Il Corriere dello Sport”, Provedel ha lasciato l’Olimpico in ambulanza e con le stampelle. Intervenuto ai canali ufficiali della Lazio, il dottor Radia ha spiegato: “Per Provedel trauma importante, trauma distorsivo alla caviglia. I tempi di recupero seguono una diagnosi. Una diagnosi senza esami strumentali non possono essere dati”.

Le situazioni di Provedel andranno sicuramente monitorate con attenzione e non è escluso che il portiere della Lazio sia costretto a saltare anche il derby contro la Roma, in programma ad inizio aprile. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso.