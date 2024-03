Roma, ti scippano De Rossi: "Ha già ricevuta un'offerta dalla A"

Roma, ti scippano De Rossi: il tecnico avrebbe già ricevuto un’offerta da un club di Serie A. Ma i Friedkin hanno in mente il rinnovo. La situazione

Sembrava dovesse essere solamente un traghettatore, sei mesi di contratto in un momento delicato e una scelta, quella dei Friedkin, che sembrava dettata dalla volontà di prendere un uomo che non si poteva mettere in discussione dopo l’esonero di Mourinho. Ma Daniele De Rossi, in questi pochi mesi seduto sulla panchina della Roma, si sta guadagnando sul campo quel rinnovo contrattuale.

Ma occhio, perché secondo la direttrice di calciomercato.it, Eleonora Trotta, che durante il POV quotidiano di TvPlay, su De Rossi ci sarebbero gli occhi di club che cominciano a pensare a lui per la prossima stagione: “De Rossi deve essere trattato quindi da allenatore vero, anche perché ha già ricevuto un’offerta da un club di serie A Club importante. Il suo nome piace e sta circolando anche all’estero, in molti lo stanno seguendo. I rapporti con i Friedkin sono ottimi, ma la Roma se davvero vuole blindarlo come sembra deve sbrigarsi perché il rischio poi è quello di magari arrivare in ritardo”.

Roma, la situazione De Rossi

La proprietà americana, quindi, deve cercare di blindare l’allenatore che come detto sul campo si sta guadagnando la fiducia: i risultati parlano chiaro, il quarto posto è a soli tre punti e i quarti di finale di Europa League a un passo davvero. “De Rossi a Roma ha convinto tutti anche i Friedkin, che sono pronti a ragionare su un rinnovo, ma attenzione perché a De Rossi va presentato un progetto importante” ha anche avvertito Trotta.

Ovviamente si deve pensare ad un rinnovo con cifre più alte rispetto alle attuali e soprattutto ad una squadra pronta a giocarsela con tutti. Come la Roma è in questo momento, perché a conti fatti il gruppo giallorosso è di primo livello e si sta dimostrando tale.