Al top della forma con l’algoritmo: ora Dybala ci mette la firma

Paulo Dybala ha messo nero su bianco un importante accordo, che testimonia nuovamente il suo impegno come professionista

La consacrazione di Paulo Dybala all’interno della piazza romana è ormai pratica archiviata. Giunto nella capitale tra ovazioni e aspettative degne di un fuoriclasse, l’argentino si è trovato da subito un lungo tappeto giallorosso steso ai suoi piedi e, nonostante una spiacevole quantità di infortuni subiti, i romanisti non possono che apprezzarne le gesta dentro al rettangolo verde, dove la Joya dispensa magie senza soluzione di continuità.

Dopo un primo periodo di ambientamento sotto la gestione De Rossi, Paulo è tornato al centro del progetto, manifestando, dopo alcune partite, una sorprendente tenuta fisica, raramente sperimentata negli scorsi anni. Il classe ’93 sembra aver definitivamente posto l’accento sulla propria condizione medica e una recente mossa lo dimostra con evidenza.

Dybala entra a far parte della famiglia di Feel Good Plus S.r.l

Anche dopo il settantesimo, scatti utili ad alimentare il pressing alto, corse incontro ai compagni e verso la porta… Insomma, Paulo Dybala, come le numerose titolarità fanno facilmente intendere, si sente bene e già questa è una notizia. Negli scorsi mesi, era sin troppo frequente osservare il campione del mondo in maglia 21 seduto in panchina ad osservare le gesta dei compagni, che poi è stato, con grande probabilità, uno degli elementi che ha spinto la Vecchia Signora a non rinnovargli il contratto alle condizioni precedenti.

Oggi Dybala potrebbe aver individuato la propria condizione ottimale, ma, come spesso manifestato da DDR davanti ai microfoni, nulla è garantito, soprattutto all’interno di stagioni pregne di impegni, affrontate da un trentenne con una controversa storia medica.

Ciò che è certo è che Dybala ce la stia mettendo tutta e, un recente accordo, lo ha messo nero su bianco. L’ex Juve ha scelto di entrare nella compagine sociale di Feel Good Plus S.r.l, ovvero una start-up nostrana, il cui scopo è quello di sviluppare e diffondere un sofisticato software di gestione delle terapie individuali. In poche parole, attraverso un’accurata profilazione dell’atleta in questione, è possibile generare un profilo tridimensionale del paziente, così da prevenire e curare le patologie e gli infortuni. Un segnale forte da parte della Joya e un passo ulteriore verso la diffusione del brand in territorio nazionale per Feel Good Plus S.r.l.

Questo il comunicato ufficiale: “LCA Studio Legale, con il team M&A composto da Nicola Maffioletti e Nicolò Peri e il team Sport da Federico Venturi Ferriolo ha assistito il calciatore Paulo Dybala nella negoziazione ed esecuzione degli accordi per la partecipazione all’aumento di capitale di Feel Good Plus S.r.l., assistita da BDL Consulting S.p.A., con un team composto da Pietro Lo Scocco e Michele Bertilone. Dybala entra quindi a far parte della compagine sociale di Feel Good Plus S.r.l., start-up innovativa italiana attiva nello sviluppo della piattaforma “PowerSet”, software che permette un’integrazione completa dei dati sulla salute fisica per consentire agli operatori sanitari di gestire al meglio il piano terapeutico dell’atleta. Con questa operazione, Feel Good Plus S.r.l. conferma la propria intenzione di consolidare la propria posizione di mercato espandendo la propria attività all’interno del territorio italiano“.