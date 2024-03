Assenza last minute, la Roma l’ha appena saputo

Assenza last minute, la Roma lo ha appena saputo e il club è corso subito “ai ripari”. C’è anche l’indicazione su chi dovrebbe scendere in campo domani

Questa mattina la Roma scenderà in campo a Trigoria per la consueta rifinitura in vista del match di domani sera in casa del Brighton. E come al solito i primi quindici minuti dell’allenamento saranno aperti alla stampa.

La conferenza invece prima del match verrà fatta direttamente in Inghilterra, dallo stadio del Brighton e insieme a De Rossi in programma c’era la presenza di Ndicka. Non sarà così. Il difensore non sarà al fianco del tecnico con la Roma che ha scelto già chi parlerà. Ed è, come successo anche per Svilar un poco di tempo fa, anche un’indicazione importante sulla formazione che domani sera scenderà in campo.

C’è Bove al posto di Ndicka

Insieme all’allenatore parlerà Edoardo Bove. Il centrocampista risponderà alle domande dei cronisti presenti e senza dubbio sarà titolare nella gara di domani sera. Dovrebbe prendere il posto di Cristante, così da far rifiatare il centrocampista che in questo periodo è stato molto sollecitato da De Rossi. Tutti comunque si aspettavano un Bove titolare a Firenze domenica scorsa, poi De Rossi ha deciso di tenerlo in panchina per 90 minuti ma adesso sembra essere arrivato proprio il suo momento.

Pochi dubbi, quindi. Se alcune scelte De Rossi le ha già fatte, possiamo tranquillamente affermare che anche quello di Edoardo sembra essere presa un giorno prima della gara che potrebbe regalare il pass dei quarti di finale di Europa League alla formazione giallorossa. Un match che non deve essere preso assolutamente sottogamba: i pericoli contro De Zerbi sono dietro l’angolo e sarà opportuno per la Roma riuscire, magari con un gol, a chiudere tutti i propositi di rimonta.