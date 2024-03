Calciomercato Roma, ribaltone e firma: De Rossi decisivo

Calciomercato Roma, ribaltone e firma: in tutto questo decisivo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. Ecco quello che potrebbe succedere

Conferme. Così come anche noi di Asromalive.it vi avevamo riportato. Il cambio di tecnico, il cambio di strategia tattica ma soprattutto il suo cambio di passo da quando, come detto, sulla panchina della Roma siede Daniele De Rossi stanno facendo pensare ad un ribaltone inaspettato fino a pochissimo tempo fa, quando il suo addio era scontato. Magari già a gennaio.

E invece non solo a bordo campo le cose sono cambiate, ma anche in campo ci sono degli uomini che si stanno rimettendo in luce, in mostra, e che possono strappare quel rinnovo che sembrava insperato. Parliamo ovviamente di Leonardo Spinazzola, esterno mancino che sta dimostrando in questa parte di stagione di avere ancora qualcosa da dare alla Roma, poche discussioni. Una settimana fa, giorno più giorno meno, nella partita contro il Brighton è stato determinante. E il club giallorosso potrebbe pensare al rinnovo.

Calciomercato Roma, il futuro di Spinazzola

Il suo agente, Davide Lippi, aveva detto senza girarci intorno che possibilità di una sua permanenza nella Capitale non ce ne stavano. C’era Mourinho in panchina, la Roma giocava a tre dietro e Spinazzola come quinto non riusciva a rendere. Adesso, in quello che invece è il suo ruolo naturale, sta dimostrando di poter ancora essere determinante.

Non c’è per il momento nessuna proposta di rinnovo sul piatto. Ma c’è un però, che è già tanta cosa – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Un però che potrebbe anche portare i giallorossi a prendere una decisione diversa. Spinazzola comunque ha 30 anni e deve capire cosa fare in quella che ovviamente è l’ultima parte della sua carriera: ha proposte in Italia e la pista Arabia Saudita non si è del tutto chiusa. Ma la Roma potrebbe decidere mettendogli il rinnovo sul piatto di tenerlo. Non è una soluzione da escludere.