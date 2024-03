Firma bianconera e niente Roma: dietrofront epocale

Calciomercato Roma, firma bianconera e dietrofront inatteso: c’è l’offerta che può stravolgere tutto.

Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del Brighton, dall’Inghilterra continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato che coinvolgono direttamente o indirettamente anche la Roma. Senza un vero e proprio uomo di mercato dal 3 febbraio, data dell’addio di Tiago Pinto, il club giallorosso rischia di farsi cogliere alla sprovvista su alcuni fronti caldi in vista della prossima estate.

Rispetto a qualche settimana fa, la dirompente esplosione di Mile Svilar potrebbe mutare le strategie in porta, con i radar romanisti che a questo punto potrebbero anche orientarsi su una riserva del 24enne belga con passaporto serbo. Davanti a lui, la nuova dirigenza dovrà invece considerare un profondo restyling, soprattutto qualora i prestiti di Diego Llorente e Dean Huijsen non dovessero trasformarsi in acquisti a titolo definitivo.

Ribaltone Roma, il colpo a zero è a rischio

Con o senza la qualificazione alla prossima Champions League, la Roma dovrà ancora una volta fare i conti con i paletti imposti dall’UEFA in materia di fair play finanziario. È per questo che il monitoraggio dei calciatori in scadenza di contratto diviene di fondamentale importanza.

Nelle ultime settimane, si è parlato spesso di Mario Hermoso, che ha rifiutato diverse offerte per rinnovare con l’Atletico Madrid. Il 28enne spagnolo non è tuttavia l’unico dossier finito sulle scrivanie di Trigoria e di viale Tolstoj. Tornando in Premier, uno dei profili seguiti già dalla scorsa estate è quello di Tosin Adarabioyo. Seguito anche dal Milan, il 26enne anglonigeriano sin qui aveva rispedito al mittente le offerte di rinnovo del Fulham, ma lo scenario potrebbe cambiare.

Secondo ‘teamtalk.co.uk’, infatti, di recente la dirigenza bianconera avrebbe fatto una proposta molto buona all’entourage dell’ex City. Una cifra importante che avrebbe fatto crescere l’ottimismo dei Cottagers in merito ad un possibile rinnovo del giocatore.