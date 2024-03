Non c’è due senza tre, gran ritorno Mourinho: firma capitale

Il futuro di José Mourinho resta un’incognita, ma dall’Inghilterra arriva la notizia di un clamoroso ritorno per lo Special One

I tifosi romanisti non hanno ancora dimenticato José Mourinho. Lo Special One sin dal suo primo giorno nella capitale ha creato un rapporto speciale con i tifosi, proprio per questo motivo la notizia del suo addio fu accolta come un fulmine a ciel sereno per gran parte dei supporter capitolini, nonostante i pessimi risultati raccolti durante la stagione.

Al momento del suo esonero infatti la Roma occupava la nona posizione in classifica, e sembravano essere pochissime le speranze di una qualificazione in Champions League. Ad oggi la situazione è decisamente differente, e i giallorossi sono riusciti a rimettersi sui giusti binari, risalendo fino alla quinta posizione, tre punti dal Bologna quarto.

Quale potrà essere però il futuro di Mourinho? Sin da prima dell’ufficialità del suo esonero il suo nome veniva accostato a diversi top club in Europa, ma nessuna notizia ha mai trovato un riscontro ufficiale. Dall’Inghilterra però nelle ultime ore arriva la clamorosa bomba che parla di un ritorno dello Special One.

Mourinho, futuro svelato: bomba dall’Inghilterra

Il futuro di José Mourinho resta ancora un’incognita. Nel corso degli ultimi mesi il suo nome era stato accostato addirittura alla panchina del Real Madrid, prima però che la società confermasse Carlo Ancelotti alla guida delle Meregues. Il prossimo capitolo della sua carriera potrebbe però essere ancora in Premier League, con i tifosi del Chelsea che spingono ancora sui social per un ritorno del portoghese nel nord di Londra.

Secondo quanto riporta il portale Footballinsider infatti un ritorno in Inghilterra non sarebbe un’utopia, con José Mourinho che sarebbe finito in ottica del West Ham, nel caso di un possibile addio anticipato dell’attuale tecnico David Moyes.

I cinque possibili candidati per la panchina degli Hammers sarebbero appunto José Mourinho, per il quale si prospetterebbe un clamoroso ritorno a Londra, dopo le esperienze al Chelsea e al Tottenham, Will Still, che ha stupito con il Reims con una striscia di 17 partite consecutivi senza perdere, Lopetegui e Graham Potter.