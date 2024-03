‘Terremoto’ Napoli, UFFICIALE: procedimento immediato Uefa

Intervento UFFICIALE Uefa nei confronti del Napoli, ecco cosa sta succedendo dopo la sceneggiata in diretta di De Laurentiis.

Parallelamente all’evoluzione di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire, in casa Roma e non solo, importanti aspetti e discussioni stanno toccando il nostro mondo calcistico, su plurimi fronti.

Certamente, se la stessa realtà giallorossa ha attirato attenzioni e discussioni dopo la decisione dei Friedkin di esonerare Mourinho, gettando le basi per creare una sorta di caso mediatico dall’eco non solo nazionale, queste ultime ore hanno certamente fatto registrare grandi attenzioni soprattutto nei confronti del Napoli.

Reduci da un cammino storico con Spalletti lo scorso anno, l’attuale squadra di Calzona è coinvolta in una corsa europea che attualmente la vede a dir poco in difficoltà, confermando quelli che sono stati i limiti e le defezioni di un rendimento infelice e frutto di una programmazione a inizio stagione non proprio all’altezza dei risultati raggiunti. Indipendentemente da giudizi oggettivi e pareri diffusi in seno ad una piazza come quella di Napoli, ciò che è certo è che uno dei personaggi maggiormente chiacchierati, non solo in queste ultime ore, è stato in casa azzurra, ovviamente, Aurelio De Laurentiis.

Provvedimento UFFICIALE Uefa nei confronti di ADL, violate le norme di buona condotta

Fautore di scelte importanti e vincenti nel corso degli anni, il numero uno dei campani si è però distinto fin qui per un apparecchiamento stagionale a dir poco inadeguato, come confermano i risultati sul campo e la recente eliminazione in Champions League, che amplifica i rimpianti con la mancata possibilità di accedere al Mondiale per Club. A condire questa massiccia dose di eventi, poi, è stata nella giornata di lunedì 11 marzo la messa in onda di una scena a dir poco inattesa.

Come riportatovi in riferimento al divenuto famoso video di ADL che esorta il tesserato Matteo Politano a interrompere l’intervista concessa a Sky Sport, non poche polemiche e confronti sono state sollevate dall’accaduto, sancendo la nascita di discussioni e critiche tra le fila dell’opinione e dei tifosi.

Tutto ciò, nelle ultime ore, ha portato all’intervento immediato e ufficiale dello stesso Uefa. In particolar modo, stando a quanto si legge su Ansa, la disciplinare dell’Uefa ha aperto un procedimento nei confronti di De Laurentiis. Questo, per violazione delle regole sui media, con imputazione della violazione delle norme di comportamento e, in particolar modo, delle “regole base di una buona condotta”, secondo l’articolo 11.2.b. Il rischio consequenziale nel quale il Presidente e la società potrebbero imbattersi è quello di una sanzione economica.