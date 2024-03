Via libera per il bomber: la Legge lo manda alla Roma

Calciomercato Roma, per il bomber è praticamente una via libera. Ad aiutare i giallorossi ci si mette la legge inglese. Ecco quello che potrebbe succedere

La legge va incontro alla Roma. Sì, perché già riuscire a tagliare fuori le big di un campionato, quello che secondo molti è il più importante in Europa, è un passo da non sottovalutare. E il bomber potrebbe anche, chissà, vestirsi di giallorosso nella prossima stagione.

La questione è assai delicata e riguarda il futuro del centravanti del Milan Francesco Camarda. Ha esordito già in Prima Squadra e da pochi giorni ha compiuto sedici anni e questo gli permetterebbe di firmare il suo primo contratto da professionista con i rossoneri. Ma un accordo ancora non c’è e quindi le antenne dei migliori club italiani ed europei, tra i quali anche la Roma, si sono accese. Ovvio che Camarda piaccia, eccome, anche in Premier League. Ma c’è una legge che al momento frena le ambizioni di tutte le squadre d’Oltremanica.

Calciomercato Roma, per Camarda frenata dalla Premier League

Secondo quanto riportato dal Hitc.com, su Camarda c’è il forte interesse Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester United. Ma da quando l’Inghilterra è uscita dall’Unione Europea, ci sono delle leggi particolari per chi decide anche solo di andare a visitare la Nazione.

E queste regole riguardando anche i lavoratori che possono arrivare in quello Stato solamente nel momento in cui hanno compiuto il diciottesimo anno d’età. E questo ovviamente frena e anche in maniera abbastanza clamorosa quelle che potrebbero essere le ambizioni nemmeno troppo velate delle società che abbiamo citato prima. Evidente che in questo modo il futuro di Camarda non possa essere in Inghilterra – a meno che non decida di aspettare fino al 2026 – e che le possibilità di tutte le altre, compresa la Roma, aumentino a dismisura. Sarebbe un colpaccio.