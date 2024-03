Annuncio UFFICIALE su Svilar: “Non giocherà per noi”

Nella conferenza stampa di presentazione, sono stati fugati tutti i dubbi sulla situazione relativa a Mile Svilar. Ecco cosa è successo.

Protagonista di una serie consecutive di match ad alto livello che ne hanno fatto titolare indiscusso della Roma, Mile Svilar è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel corso della sfida contro il Brighton.

Autore di una serie di parate preziosissime all’andata, il giovane estremo difensore giallorosso continua ad essere al centro di numerose voci. Accostato a diversi top club in giro per l’Europa, di Svilar ha parlato anche il commissario tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, nel corso della sua ultima conferenza stampa. Tra i tanti spunti forniti dal CT dei “Diavoli Rossi”, non è passata inosservata la chiosa ‘burocratica’ con la quale Tedesco ha di fatto chiuso le porte della Nazionale belga a Svilar. Di seguito le motivazioni spiegate da Tedesco: “Abbiamo seguito Svilar per molti mesi, naturalmente. Ma è chiaro che non può giocare per noi”.

A tal proposito ricordiamo che il ventiquattrenne portiere della Roma aveva giocato per l’Under 21 del Belgio, prima di giocare un test match per la Serbia nel 2021. Ecco perché, alla luce anche dei feedback forniti dal dipartimento della Federazione belga, Svilar non può più essere “richiamato” dai Diavoli Rossi.