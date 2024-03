Brighton-Roma, deja-vù Cristante: volano gli stracci in campo

Brighton-Roma, volano gli stracci tra le fila giallorosse: è successo su un’azione che poteva impensierire non poco Svilar.

Si è da poco concluso il primo tempo della gara di ritorno tra la squadra di De Zerbi e quella di De Rossi, incontratesi sul campo sette giorni fa in occasione degli ottavi di finale di un’Europa League ancora di lunga e complicata concorrenza.

La prestazione importantissima di giovedì aveva garantito ai giallorossi di approcciare alla trasferta inglese con un margine importante e rassicurante, ma certamente non necessario per poter sottovalutare un avversario che aveva già dimostrato di poter mettere in difficoltà, soprattutto grazie alla propria profilazione offensiva.

Brighton-Roma, Cristante e quel rimprovero a Zalewski che non tutti hanno visto

Il primo tempo si è concluso sul risultato di , con la rete di Welbeck poco prima del quarantesimo che ha permesso agli uomini di De Zerbi di raccogliere i risultati di una produzione offensiva non troppo massiccia ma che aveva comunque impensierito Svilar e colleghi. A far discutere, però, è stata per ora soprattutto la prestazione di Zalewski, che ha generato anche qualche tensione in campo in una gara già pressoché nervosa.

Su un errato rinvio in area di rigore, l’esterno polacco è stato richiamato e ‘ammonito’ dal collega Cristante, resosi conto della potenziale pericolosità della giocata del 59. Una reazione che evidenzia la vivezza di una gara ben lungi dalla conclusione e che ricorda uno scenario simile ma diverso dello scorso anno, sempre agli ottavi di finale di Europa League. In quel caso, ad essere coinvolto era stato Nemanja Matic, distintosi per un vero e proprio testa a testa con il numero 4 contro la Real Sociedad.