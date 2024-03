Brighton-Roma, UFFICIALE: De Rossi l’ha già perso

Brighton-Roma, ammonizione pesante UFFICIALE: la scelta dell’arbitro non è passata inosservata tra le fila giallorosse.

Primo tempo non semplicissimo quello della Roma di De Rossi nel corso di questi minuti, come emerso da una prestazione non negativa ma che ha comunque visto i giallorossi chiudere il primo tempo.

Da segnalare, in particolar modo, alcuni eventi significativi, non solo legati al gol segnato di Welbeck. Se poco prima del quarantesimo, infatti, aveva generato grattacapi e qualche tensione ulteriore la rete dei padroni di casa, va segnalata anche la mancata assegnazione di un gol ad Azmoun per una presunta irregolarità legata al gioco pericoloso da parte del centravanti iraniano.

Più in generale, questo primo tempo è stato fin qui caratterizzato anche da una certa tensione, come ricordano i cinque ammoniti, considerando anche il giallo dato a De Rossi. Tra questi, va segnalata quella di Ndicka, che figura su un taccuino che registra anche il nome di Mancini, Svilar e Pellegrini. Il centrale ivoriano era diffidato e, con i dovutissimi scongiuri, salterebbe l’eventuale andata.