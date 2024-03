Calciomercato Roma, 50 milioni per Lukaku

Assente contro il Brighton, Romelu Lukaku continua ad essere al centro di numerose voci di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti

Non convocato per la sfida degli ottavi di ritorno di Europa League contro il Brighton, Romelu Lukaku proverà a recuperare per la partita di domenica contro il Sassuolo.

Il belga convive da diverso tempo con un’infiammazione all’anca, ma farà di tutto per recuperare. Autore di un’ottima stagione in maglia giallorossa, l’ex Inter è atterrato nella Capitale con la formula del prestito oneroso. Anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League, l’acquisto a titolo definitivo del bomber risulta complicato per via dei trentacinque – quaranta milioni richiesti dal Chelsea e per l’ingaggio del giocatore.

Calciomercato Roma, 50 milioni e addio Lukaku

Il club londinese d’altro canto ha bisogno di incamerare almeno cento milioni di sterline dalle cessioni e sembra intento ad ascoltare altre offerte per il belga. Sin dalla scorsa estate i Blues hanno aperto un canale con l’Arabia, ma Big Rom rifiutò diverse proposte. Ora dalla Saudi Pro League sono pronti a tornare alla carica. Secondo il giornalista Ekrem Komur, due club arabi sono pronti a offrire ben 50 milioni di euro.

Ancora tutta da definire, la situazione relativa al futuro di Romelu Lukaku rappresenterà un autentico banco di prova nei prossimi mesi. Nonostante le ultime voci, però, il numero 90 della Roma continua ad essere focalizzato sul prosieguo di una stagione nella quale vuole togliersi importanti soddisfazioni. Al futuro ci sarà dunque tempo e modo di pensare. Seguiranno aggiornamenti.