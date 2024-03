Lukaku, un altro “problema” per De Rossi: comunicazione UFFICIALE

Lukaku, un altro problema per De Rossi: per il centravanti belga è arrivata la comunicazione ufficiale. Ecco l’ultim’ora sul belga. La situazione

Nonostante l’infortunio è stato convocato. Anche in maniera un poco inaspettata, c’è da dirlo. Ma questa decisione da parte di Domenico Tedesco, tecnico di origini calabresi che adesso è seduto sulla panchina del Belgio, dice una cosa: Lukaku non ha particolari problemi e quasi sicuramente contro il Sassuolo domenica pomeriggio sarà in campo.

Un problema all’anca ha costretto il centravanti belga a saltare il match di questa sera contro il Brighton. Lukaku non è nemmeno partito verso Brighton ed è rimasto a Roma per recuperare. Ovviamente anche il risultato di giovedì scorso ha aiutato sotto questo senso, visto che se i giallorossi non avessero vinto quattro a zero allora abbiamo la sensazione che Big Rom su quell’aereo ci sarebbe salito ugualmente. Ma meglio così, l’ampio margine ha permesso a Daniele De Rossi di fare anche delle scelte. E questa è sicuramente una di queste.

Lukaku è stato convocato dal Belgio

Intanto, tornando alla notizia, Lukaku nonostante in questo momento non sia disponibile, è stato convocato dal Belgio in vista dei prossimi impegni dei Diavoli Rossi in amichevole. Sì, alla fine del match contro il Sassuolo ci sarà la sosta per le nazionali e quindi Lukaku partirà e lascerà Trigoria così come succederà con diversi compagni che saranno in giro con le rispettive nazionali.

Da un lato quindi la certezza che non si tratti di nulla di grave – a meno che poi il Belgio dopo averlo visitato non decida di mandarlo indietro – dall’altro invece un poco di paura perché Lukaku avrebbe comunque bisogno di un poco di riposo dopo un periodo veramente difficile sotto l’aspetto fisico visti i molteplici impegni che ha affrontato in questa parte di annata.