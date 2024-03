Nuovo allenatore e Zaniolo: la Lazio paga anche la Roma

Una situazione che sembra incredibile, ma che in realtà potrebbe rivelarsi realtà nella prossima sessione di calciomercato

Nicolò Zaniolo alla Lazio, un pensiero che per quanto possa sembrare fantacalcistico, in realtà ha un fondo di verità. L’eventuale firma e “tradimento capitale” andranno in scena solo d’estate, ma la Lazio sta già lavorando per l’ex Roma e Inter.

Sembra ieri quando con una doppietta al Porto in Champions League la Roma sembrava aver trovato il proprio beniamino. Un giovane baldanzoso in rampa di lancio pronto a dare tutto per la Roma e per la gente di Roma.

Più di qualcosa poi non è andato secondo i piani, anche se l’addio non dichiarato è stato altrettanto magico con la rete decisiva nella finale di Tirana contro il Feyenoord di Conference League, dove Zaniolo ha siglato l’1-0 su assist di Mancini.

Zaniolo alla Lazio, cosa filtra

Il calcio però non vive di ricordi e dunque, a meno che Zaniolo escluda completamente la pista, le parti possono trattare. Come svela tuttomercatoweb, ci sono già stati addirittura dei contatti in questa situazione che resta da monitorare.

Il nome di Zaniolo, nonostante i problemi caratteriali e di natura fisica, fa gola a varie squadre soprattutto in Italia. Oltre alla Lazio, ci sarebbero anche Milan, Fiorentina e Napoli interessate all’ex giocatore dell’Inter, in uscita dal Galatasaray.

Ricordiamo che la Roma detiene una percentuale di rivendita quindi la Lazio, in caso di acquisto definitivo, dovrà versare nelle casse giallorosse. I biancocelesti però non si muovono solo in campo in ottica dei cambiamenti, ma anche in panchina.

Per ora Martusciello guiderà come traghettatore la squadra fino a giugno, dopodiché spunta l’idea Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista campione del mondo, potrebbe ritornare in Italia dopo le due esperienze estere a Valencia e Marsiglia.