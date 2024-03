Penalizzazione UFFICIALE: classifica da riscrivere e nuova retrocessione

Non c’è pace per il club, per il quale arriva la notizia ufficiale di una nuova penalità che fa scivolare la squadra in basso in classifica

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a tante penalità date dagli organi competenti in corso d’opera. Lo scorso anno è successo anche in Italia alla Juventus, a causa del ciclone che ha coinvolto il club sul piano economico.

I bianconeri lo scorso anno erano i diretti rivali del Napoli, momentaneamente al secondo posto prima che venisse ufficializzata la decisione di togliere 10 punti alla Vecchia Signora, salvo poi annullare tale penalità nel momento antecedente alla decisione di escludere la squadra dalle coppe europee.

Anche l’Everton quest’anno ha visto la sua classifica compromettersi dopo che gli organi della Premier decisero per una sanzione che toglieva ai Toffees 10 punti in classifica, condannandoli alla lotta per non retrocedere. Questi non sono gli unici club colpiti da multe o sanzioni, un altro episodio di recente ha sollevato un nuovo polverone, e la squadra incriminata rischia la retrocessione

Penalità in classifica e rischio retrocessione: decisione ufficiale

Anche i club inglesi, nonostante gli introiti molto più alti rispetto al resto dei club europei, vivono un periodo di crisi economica. Una delle società che più sta accusando le folli spese degli anni precedenti è il Chelsea, che ora si ritrova con una rosa decisamente troppo lunga e la necessità di vendere per far quadrare i conti.

La proprietà paga le enormi spese sostenute finora in termini di costi dei cartellini, oltre che agli stipendi decisamente elevati visti anche i tanti giocatori in rosa. La protagonista di questa vicenda però è il Torquay United della National League South, che dopo la penalità ricevuta rischia una nuova retrocessione.

Anche in questo caso la penalità arriva a causa dei tanti problemi finanziari che il club ha riscontrato finora, fino ad arrivare all’annuncio dell’ingresso in amministrazione controllata, che è un “evento di insolvenza” secondo le regole della National League.La squadra occupava la dodicesima posizione in classifica, ma dopo la penalizzazione si ritrova in diciassettesima posizione, in piena lotta per retrocedere ancora una volta.