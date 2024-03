Probabili formazioni Brighton-Roma, De Rossi ne cambia tre

Probabili formazioni Brighton-Roma, le scelte di Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi in vista del match di ritorno in casa dei Seagulls

Nonostante il cambio in panchina la Roma sembra non aver cambiato la sua mentalità europea. La formazione di De Rossi si è dimostrata nel suo percorso finora nella coppa continentale una squadra capace di soffrire, ma anche di imporre il proprio gioco quando necessario.

Contro il Feyenoord il turno più difficile, almeno finora, con Pellegrini e compagni che sono riusciti ad ottenere la qualificazione solo dopo una lotteria dei rigori che ha visto come protagonista assoluto la rivelazione di quest’anno in casa Roma, ovvero Mile Svilar. L’ex Benfica aveva già conquistato Mourinho, e si sta confermando sotto la guida del nuovo tecnico, rendendosi ancora fondamentale nella gara contro la Fiorentina, dove ha neutralizzato Biraghi dagli undici metri.

All’andata contro il Brighton i giallorossi sono riusciti non solo a vincere, ma anche a convincere, grazie ad un ampio risultato che sembrerebbe aver messo il passaggio del turno in cassaforte. Tuttavia De Rossi resta cauto, e decide di non stravolgere troppo la formazione titolare, ecco le possibili scelte dei sue allenatori in vista del match europeo.

Probabili formazioni Brighton-Roma, De Rossi chiama alla prudenza

Nonostante il 4-0 dell’andata nella conferenza stampa del pre partita mister De Rossi chiama la squadra all’attenzione. Non bisogna scendere in campo pensando al risultato dell’Olimpico, cercando se possibile di passare in vantaggio nel primo tempo, chiudendo di fatto il passaggio ai quarti di Europa League.

Proprio per questo l’ex numero sedici giallorosso sembrerebbe intenzionato a non rivoluzionare troppo l’undici titolare, lasciando comunque spazio ad alcuni innesti come Baldanzi e Azmoun, mentre a centrocampo ci sarà un’occasione dal primo minuto anche per Edoardo Bove, rimasto ai margini dopo l’addio di Mourinho.

Dall’altra parte i Seagulls non vogliono darsi per vinti, e De Zerbi proverà il miracolo schierando la migliore formazione possibile al netto degli infortuni, con l’attacco guidato dall’ex prodigio del Barcellona Ansu Fati e l’ex Arsenal Welbeck, ecco le possibili scelte dei due allenatori:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi