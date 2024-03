Roma-Juventus, doppio scacco: così vola gratis in Premier League

Desiderosi di chiudere al meglio la stagione in corso, i giallorossi sono al centro di numerose voci di calciomercato. L’ultima indiscrezione dall’Inghilterra.

Nonostante la nomina del nuovo DS della Roma non sia stata ancora ufficializzata, i giallorossi stanno cominciando a monitorare diverse situazioni per puntellare l’organico. Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento dell’erede di Pinto, ci sarà sicuramente lo scacchiere difensivo.

Alle prese con una fisiologica fase di restyling, il reparto arretrato della Roma potrebbe vivere un’estate di profondo rinnovamento. Quasi per inerzia, dunque, i giallorossi saranno chiamati a valutare quelle situazioni dalle quali poter attingere nuova linfa. Con la conferma di Daniele De Rossi che sta prendendo sempre più quota, la Roma è pronta a ridisegnare l’organico grazie all’impronta decisa di DDR. Alla luce della situazione economica contingente, però, gettare un occhio al bilancio sarà molto più di una semplice necessità. Ecco perché non si escludono colpi low cost, nella scia di quanto successo nelle scorse sessioni di calciomercato. Sotto questo punto di vista, le opportunità di certo non mancano.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: l’Aston Villa non molla Hermoso

Accostato a diversi club di Premier League, Hermoso è uno dei profili che non possono essere esclusi dall’orbita della Roma. Sebbene il difensore dell’Atletico Madrid non abbia ancora rinnovato il suo contratto con i Colchoneros, però, non sarà affatto facile per i club italiani suggellarne l’acquisto.

Nel mirino anche della Juventus, Hermoso fa infatti gola a diversi club inglesi. Tra questi, occhio soprattutto all’Aston Villa. Desideroso di esaudire in toto le richieste del proprio allenatore, il club di Birmingham ha già da tempo inserito il profilo di Hermoso nella sua lista dei desideri. Rispetto a quanto filtrato nelle ultime settimane, però, adesso la compagine inglese sembrerebbe aver sciolto definitivamente le riserve. Ottima soluzione anche in termini di qualità/prezzo, Hermoso rappresenta una delle principali occasioni vagliate dall’Aston Villa. Staremo a vedere se e in che modo ci saranno sviluppi a riguardo. A riferirlo è birminghammail.co.uk.