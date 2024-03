Roma tradita, colloqui segreti e addio Lukaku

Rimasto nella capitale per recuperare da un problemino all’anca, Romelu Lukaku è al centro di numerose notizie di calciomercato.

Attesa questa sera dal ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del Brighton, la Roma può gestire un ampio vantaggio (4-0) anche grazie alla rete del 2-0 nella gara di andata di Romelu Lukaku. Alle prese con un problemino all’anca, l’attaccante belga è rimasto nella Capitale per recuperare le forze in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo che precede l’ultima sosta per le Nazionali.

Giunto in prestito oneroso dal Chelsea la scorsa estate, l’ex Inter sin qui non ha tradito le aspettative, collezionando 18 gol complessivi (10 in campionato, 7 in Europa League e 1 in Coppa Italia) e 3 assist. Nel corso della prossima sessione di calciomercato, i Blues sperano di cedere a titolo definitivo la punta, concedendo anche uno sconto sulla valutazione iniziale di 40 milioni di euro.

Addio Lukaku, il Chelsea ‘tradisce’ la Roma

Prima di arrivare a questo, però, vista la necessità di fare almeno 100 milioni di sterline dalle cessioni la prossima estate, la società inglese farà di tutto per ottenere il massimo dalla partenza dei due calciatori che hanno stipendi molto alti: Lukaku, per l’appunto, e Kepa.

Secondo quanto riportato da ‘Talk Sport’, Todd Boehly avrebbe già avuto dei colloqui segreti con il dirigente della Saudi Pro League, Michael Emenalo, per cedere il belga e lo spagnolo in Arabia. Il magnate americano avrebbe contattato l’ex direttore generale dei Blues per trovare acquirenti facoltosi, sperando che questa volta Big Rom si convinca ad accettare la destinazione araba.