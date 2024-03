Voti Brighton-Roma 1-0, De Rossi vola ai quarti: un solo bocciato

Voti Brighton-Roma, sconfitta indolore per gli uomini di De Rossi: Bove e colleghi volano ai quarti di finale di Europa League.

Si è da poco concluso il secondo atto degli ottavi di finale di Europa League, a sette giorni di distanza dalla grande imposizione degli uomini di De Rossi su quelli di De Zerbi. Al netto del grande margine assicurato da Lukaku e compagni alla Roma nella partita di andata, gli almeno novanta minuti di quest’oggi avevano subito lasciato intendere poter sottintendere problematiche e difficoltà che rendevano il passaggio del turno tutt’altro che cosa scontata.

Lo stesso allenatore giallorosso aveva evidenziato l’importanza di una gestione tecnico-tattica e mentale della partita, sottolineando la crucialità del saper affrontare le diverse fasi e le eventuali difficoltà che ne sarebbero derivate, nel corso di una gara che, pur partendo in discesa per Bove e compagni, ha comunque generato qualche timore tra le fila giallorosse, soprattutto nel primo tempo.

Pur senza mai palesare un vero e proprio affanno, la squadra di De Rossi era stata comunque impensierita dalle trame offensive che avevano preoccupato e allarmato all’inizio, quando il tempo davanti a Welbeck e colleghi era ancora quantitativamente in grado di impensierire la Roma e conferire speranze ai Seagulls.

Voti Brighton-Roma,

La prima frazione di gioco si è distinta per una serie di eventi di non trascurabile importanza, con l’ammonizione di De Rossi per le proteste successive all’annullamento del gol per presunto gioco pericoloso di Azmoun. Da segnalare, poi, i cartellini gialli a Mancini, Pellegrini e al diffidato Cristante, che salta così la gara di andata ai quarti di finale.

Solo un grosso spavento quello generato da Welback poco prima della fine del primo tempo, conclusosi con il vantaggio di un gol per gli uomini di De Zerbi che non sono riusciti però nella seconda frazione di gioco a sfruttare al meglio le trame di gioco prodotte, quasi sempre ben gestite dalle retrovie capitale e neutralizzate da uno Svilar tranquillo e sempre attento.