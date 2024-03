Biglietti Roma-Milan, UFFICIALE: vendita già partita, ecco i prezzi

Biglietti Roma-Milan, ufficiale: già partita la fase di vendita dei tagliandi per la sfida di Europa League contro il Milan. Tutti i dettagli L’ultimo derby europeo della Roma è datato nove anni fa. Adesso ai giallorossi di Daniele De Rossi toccherà il Milan di Stefano Pioli. Un match di grande intensità, un match che vale l’accesso alle semifinali di Europa League, quella Coppa che la Roma ha accarezzato e sognato nella notte di Budapest e che tutti sappiamo com’è andata a finire. Nemmeno vogliamo pensarci.

La gara d’andata verrà giocata a San Siro l’11 aprile; il ritorno è previsto una settimana dopo all’Olimpico. E la Roma ha aperto ufficialmente i canali di vendita. Come al solito ci sono tre fasi, la prima è quella per gli abbonati della Serie A che possono prendere da subito il tagliando per il match e lo potranno fare fino alle 15 del prossimo 19 marzo.

Biglietti Roma-Milan, tutte le fasi

La fase 2 è dedicata a quelli che hanno un abbonamento per la Coppa. Due giorni a disposizione, dal prossimo 19 marzo, appunto, alle 13 di giovedì 21 marzo. Da quel momento in poi inizierà la fase di vendita libera dei tagliandi dei quarti di finale, dalle 15 del 21 marzo fino ad esaurimento dei posti.

I prezzi per gli abbonati in prevendita, secondo la tabella pubblicata della Roma, vanno da 51 della Sud ai 64 dei distinti. Si sale di prezzo per la Tevere che varia dai 122 euro fino ai 149 della centrale, e si arriva fino ai 200 euro della Monte Mario centrale.