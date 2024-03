Brighton-Roma e quella squalifica per combine: l’episodio che ha coinvolto Zwayer, l’arbitro del match di ieri sera. Ecco quello che è successo

L’urna di Nyon ha detto Milan. E la Roma affronterà nel derby italiano la squadra di Pioli nei quarti di finale di Europa League. Poteva andare peggio, dicevamo prima, ma poteva decisamente anche andare meglio.

Ieri sera i giallorossi hanno staccato il pass nonostante la sconfitta per uno a zero sul campo del Brighton: il quattro a zero della settimana prima ha permesso a De Rossi di dormire quasi dei sonni tranquilli facendo un robusto turnover. Ma ad un certo punto, anche per via di qualche decisione arbitrale che non vogliamo nemmeno commentare, è apparso in fondo un incubo, come se gli inglesi di De Zerbi potessero davvero ribaltare la situazione. La prestazione del tedesco Felix Zwayer è stata da dimenticare. E adesso il Corriere dello Sport svela un retroscena clamoroso.

Brighton-Roma, ecco perché era stato squalificato

Zwayer, nel 2015, è stato squalificato per 6 mesi dopo aver ammesso di essere stato coinvolto nella combine di una gara di campionato in Germania. Il direttore di gara era stato indagato in qualità di assistente di un altro arbitro che si è beccato due anni e cinque mesi di prigione e anche una radiazione.

L’arbitro di ieri sera, si legge, aveva ricevuto 300euro per evitare degli episodi sfavorevoli ad una delle due squadre che giocavano quel match. La squalifica era stata tenuta segreta, poi era stato il giornale tedesco Die Ziet a svelare dei file nascosti della Federcalcio.