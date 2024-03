Dalla Roma alla Juve, investimento top in Serie A e ‘chiamata’ UFFICIALE: “Sarebbe fantastico”

Tante questioni meriteranno di essere approfondite in casa Roma nel corso delle prossime settimane, alla luce anche dei risultati e delle indicazioni che la squadra di De Rossi saprà fornire in una parentesi stagionale destinata a rivelarsi potenzialmente decisiva e determinante, anche ai fini delle ponderazioni definitive dei Friedkin. Questi ultimi, come noto, sono ancora alle prese con la non ufficialmente disambiguata questione relativa al direttore sportivo.

Non più chiara, poi, la stessa posizione di De Rossi, calatosi nella più che nota realtà della Roma in modo immediato quanto efficace, palesando grande sintonia con lo spogliatoio, una piazza che non ha mai smesso di amarlo e con gli stessi Friedkin e la CEO Soulokou, sovente da lui nominati e ringraziati pubblicamente per supporto e sostegno in un approccio e un impatto a dir poco delicato e importante in quel di Trigoria.

In un clima contraddistinto da grandi incognite e dubbi, comunque, non manca lo spazio per una certa attenzione alle questioni di mercato che, come per gli altri due fattori, paiono destinate a dipendere soprattutto dai risultati ottenuti in questa parentesi stagionale.

Gudmundsson e quell’occhiolino alla Juventus, ecco l’annuncio su Koopmeiners

Gli obiettivi nel mirino giallorosso, ad oggi, non sono del tutto disambiguati, proprio alla luce delle incertezze nominate sopra che impediscono di fare grandi previsioni circa il futuro modus operandi della società. Non vanno sottovalutate, però, le parole spese da uno dei profili maggiormente discussi e chiacchierati del nostro campionato, quale Albert Gudmundsson, distintosi per una seconda stagione al Genoa fin qui nobile e coerente con quella dello scorso anno.

Finito nel mirino di tanti club di Serie A, l’islandese era stato accostato anche alla stessa Roma, oltre che ad una Juventus alla quale, leggendo tra le righe, potrebbe aver strizzato l’occhio. Alla domanda che coinvolgeva anche il centrocampista dell’Atalanta, Koopmeiners, suo ex compagno e finito nel mirino della Juventus da diversi mesi, Gudmundsson ha così parlato ai microfoni di Sky Sport. La domanda, in particolar modo, riguardava anche il possibile ritrovamento di Koopmeiners in una medesima squadra.

“Nel calcio mai dire mai, ovviamente possono succedere tante cose. Non conosco il futuro di Koopmeiners e non conosco nemmeno il mio, si vedrà. Certamente sarebbe bello ritrovarlo, perché è un giocatore fantastico“.