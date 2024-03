Cinque italiane in Champions, ecco il ranking Uefa aggiornato

Ranking Uefa, nuovo balzo italiano dopo questa giornata di Europa League: coinvolta anche la Roma di De Rossi.

Continua il percorso europeo dei giallorossi, al termine di un turno delicato e di importanza tutt’altro che trascurabile, superato senza troppe difficoltà da una squadra brava a chiosare parzialmente la pratica già dopo i primi novanta minuti. Merito soprattutto del poker di giovedì scorso e di una prestazione difensiva importante e tatticamente intelligente in quel di Brighton questa sera, che ha permesso alla Roma di approdare per il quarto anno di fila ai quarti di finale di una manifestazione Uefa.

Un risultato di importanza tutt’altro che trascurabile e che corrobora il degno percorso fin qui condotto dalla Roma nel corso di queste stagioni, contraddistinte dalla vittoria di Tirana e dalla partita di Budapest dello scorso anno. Al di là di discorsi legati al passato o alle conseguenze di un’attenzione e un rispetto nei confronti delle manifestazioni europee, va evidenziato come quest’anno il percorso continentale della Roma, così come delle altre squadre italiane, potrebbe avere grande valenza ai fini anche dello stesso campionato.

Ranking Uefa aggiornato, l’Italia resta in pole anche grazie alla Roma

L’introduzione di una nuova modalità della Champions League dal prossimo anno, infatti, sta spalancando le porte per un accesso alla massima competizione Uefa anche tramite un piazzamento in quinta posizione, assicurato ai primi due Paesi in top al ranking Uefa per Paese, che attualmente vede l’Italia in una posizione non poco nobile.

Il merito è da attribuirsi proprio al rendimento delle squadre nostrane in Europa e Conference League, che vanno in parte ad ovviare alle eliminazioni in Champions di Napoli, Lazio e Inter. La scia italiana è ben seguita dalla Germania, con l’approdo ai quarti di Champions League di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, cui bisogna aggiungere la grande rimonta del Bayer Leverkusen che ancora gli uomini di Xabi Alonso nella lista di favorite alla vittoria finale di una competizione che coinvolge ancora la stessa Roma.

Quest’ultima, così come Milan, Atalanta e Fiorentina, garantisce all’Italia la pole position, seguita, dopo la stessa Germania, anche dall’Inghilterra. Al netto dell’eliminazione del Brighton, infatti, va segnalato il proseguimento dei percorso di Aston Villa, West Ham e LIverpool. Il ranking Uefa aggiornato, dunque, recita come segue:

ITALIA, 17.713 (Quattro squadre in corsa); Germania, 16.356 (tre squadre in corsa); Inghilterra, 16.250 (Cinque squadre in corsa)