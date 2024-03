Con Lukaku è finita, fugato l’ultimo dubbio: “Acquisto a titolo definitivo”

Dall’Inghilterra arrivano importanti novità sul futuro di Romelu Lukaku. Dall’addio alla Roma ai nuovi possibili scenari: le ultime sul suo futuro.

Alle prese con un fastidioso problema all’anca, Romelu Lukaku conta di tornare a disposizione in tempi relativamente brevi. Dopo aver zittito le tante polemiche che lo avevano bersagliato soprattutto dopo l’opaca prestazione fornita contro l’Inter, Big Rom ha confermato i buoni numeri di una stagione che lo sta vedendo autorevole protagonista.

Il suo futuro in giallorosso, però, è ancora tutto da scrivere. Atterrato nella Capitale con la formula del prestito oneroso, salvo clamorosi colpi di scena il numero 90 della Roma ritornerà al Chelsea. I Blues, infatti, non sembrano essere disposti a scendere di molto dalla soglia dei 40 milioni di euro richiesti per lasciar partire l’attaccante di sua proprietà. Ecco perché le voci riguardanti un possibile trasferimento di Lukaku in Arabia hanno cominciato a riprendere quota, anche alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate da Big Rom. La partita sul futuro di Lukaku è comunque ancora tutta da scrivere e non sono esclusi clamorosi colpi di scena.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: “Lukaku in Arabia: stanno provando a venderlo”

Sebbene le chances della Roma di acquistare definitivamente Lukaku per adesso non siano moltissime, l’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe rimescolare le carte in tavola. In attesa di definire la situazione legata al nuovo DS, infatti, i giallorossi non possono ancora essere considerati fuori dalla corsa. Sull’argomento si è espresso anche il giornalista del Telegraph, Matt Law, nel corso del podcast London Is Blue. Ecco quanto riferito:

“Futuro Lukaku? Credo che valga sicuramente la pena monitorare l’opzione Arabia Saudita. A meno che la Roma non si qualifichi per la Champions League o non ci siano grandi investimenti, penso che i giallorossi abbiano grandi difficoltà in termini di esborso complessivo. Quindi credo che il Chelsea stia cercando probabilmente di intavolare una trattativa con qualche club saudita nel caso in cui la Roma non dovesse esaudire le sue richieste. Cercheranno comunque di venderlo a titolo definitivo nel corso di quest’estate”.