Convocati Italia, UFFICIALE: c’è solo un romanista

Convocati Nazionale, UFFICIALE: le scelte di Spalletti includono solamente un giocatore della Roma di De Rossi.

La stagione della Roma è entrata sempre più nel vivo, come ci si può rendere conto guardando alla folta rosa di impegni che ha fin qui coinvolto gli uomini di De Rossi, reduci da un nuovo passaggio del turno in Europa League e adesso attesi dall’ultima gara di Serie A prima della sosta, in programma domenica contro il nuovo Sassuolo di Ballardini.

Cercare di dare continuità ad un cammino in Italia che ha settimana scorsa visto Llorente e colleghi centrare un importante e tutt’altro che scontato pareggio contro la Fiorentina è l’obiettivo attuale della squadra, al fine di perseguire quella corsa Champions che, sin dal suo arrivo, è stata dichiarata come vero e proprio obiettivo da parte dello stesso De Rossi.

Molto dipenderà anche dal rendimento delle squadre italiane nelle competizioni europee, nell’ottica di un quinto posto che potrebbe avere da quest’anno valenza ben diversa. Discriminante principale, però, resta soprattutto un terreno di gioco prossimo al sentenziare con grande veemenza gli approdi e i risultati finali di un campionato che, eccezion fatta per il podio, ha ancora tanto da dire. La parentesi decisiva, con ogni probabilità, sarà quella successiva alla sosta, quando la stessa Roma dovrà incrociare diverse delle dirette concorrenti per l’accesso alla Champions League, vedendosela altresì con il Milan per i quarti di finale di Europa League.

Doppia amichevole negli USA, c’è solo Pellegrini: Spalletti lascia a casa quattro giocatori della Roma

Discorsi rimandati, però, ai primi di aprile, quando dopo la pausa per le Nazionali la stagione attuale entrerà davvero nel vivo e in una curva finale decisiva. Ad oggi, in casa Roma, l’obiettivo deve restare quello di rimanere concentrati su un presente che propone sul prossimo cammino il su citato ostacolo Sassuolo, confidando poi in un recupero di energie mentali e fisiche per la prossima pausa per le Nazionali.

Questa, ovviamente, allontanerà da Trigoria alcuni elementi per qualche giorno e, proprio su tale fronte, non possono passare in secondo piano le novità ufficiali legate alla Nazionale di Spalletti. Gli Azzurri, infatti, sono attesi dalle amichevoli con Venezuela ed Ecuador negli States, per gli impegni del 21 e 24 marzo, rispettivamente presso il DRV PNK Stadium e la Red Bull Arena a Harrison, in New Jersey.

Nella lista dei convocati, oltre alle novità Bellanova, Folorunsho e Lucca, spunta anche la presenza di Lorenzo Pellegrini, tra i beneficiari più evidenti della cura De Rossi. Il capitano della Roma è l’unico giallorosso convocato: niente trasferta negli USA, dunque, per Cristante e Mancini, così come per Spinazzola o El-Shaarawy, distintisi per un felice cammino in questi mesi ma non tenuti in considerazione da Spalletti per le gare ormai imminenti e volte a testare il livello di preparazione e compattezza in vista di Euro2024.