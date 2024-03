Nuovo caso Taylor: il video dell’espulsione fa il giro dei social

Il fischietto inglese Anthony Taylor è nuovamente sotto i riflettori di tutta Europa. Ecco cosa è successo ieri sera in Bayer Leverkusen-Qarabag

Alla Roma di Daniele De Rossi è bastato prendere un solo gol dal Brighton di Roberto De Zerbi per passare con ampio margine la fase degli ottavi di finale di Europa League. Tuttavia, nonostante il generoso gap conquistato nella gara di andata, non sono mancate le polemiche in campo, generate in particolare dall’arbitro tedesco Zwayer, protagonista di una serie di scelte a dir poco controverse.

Dunque, la controversa storia arbitrale della Roma in Europa League prosegue e i sostenitori capitolini, dopo una fantasiosa ammonizione di Mancini a pochi minuti dal fischio d’inizio e il curioso annullamento del gol di Azmoun poco prima dell’uno a zero del Brighton, hanno rivisto le ombre di un percorso troncato da decisioni arbitrali a sfavore, come avvenuto poco meno di un anno fa.

Difficile dimenticare l’ormai celebre finale di Budapest, persa contro il Siviglia ai rigori, dopo una serie di episodi a dir poco contestabili, tra i quali spiccano senza dubbio il rigore non dato e la mancata doppia ammonizione dell’ex Erik Lamela. Il protagonista di queste “prodezze” è stato l’ormai celebre Anthony Taylor, il quale ieri sera, mentre gli uomini di DDR resistevano arroccati nella propria metà campo, arbitrava un’altro match di Europa League, ovvero quello tra Bayern Leverkusen e Qarabag.

Taylor illude il giocatore e poi lo espelle

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, attualmente primo in Bundesliga con ben dieci punti di vantaggio sul Bayern Monaco, ha rischiato davvero grosso nella serata di ieri, durante la quale è stata soltanto una clamorosa doppietta nei minuti finali di Patrick Shick a regalare il passaggio del turno. Gli uomini di Alonso erano, allo scoccare dei novanta minuti, in svantaggio per 1-2, nonostante la squadra ospite si fosse ritrovata in dieci a partire dal 64esimo minuto. Proprio l’espulsione di uno dei calciatori del Qarabag ha fatto tornare Anthony Taylor sotto i riflettori di tutta Europa.

Siamo al 62esimo e il Bayer Leverkusen, sul pareggio, riparte in velocità verso la porta avversaria. E’ a questo punto che il terzino del Qarabag Cafarquliyev commette un goffo fallo da ultimo uomo, punito inizialmente con un giallo dal fischietto inglese. Dopo pochi istanti, dalla sala VAR consigliano a Taylor di rivedere la dinamica al monitor e così avviene. L’arbitro tanto avversato dai giallorossi, dopo aver consultato le immagini, si accorge di aver utilizzato sin troppa generosità e sceglie di espellere il terzino. Una volta rientrato in campo, il fischietto inglese si avvicina al terzino, annulla il giallo precedente ed è a questo punto che Cafarquliyev si illude di aver scampato l’ammonizione, rivolgendo all’arbitro il cinque per stringersi la mano. Tuttavia, pochi istanti dopo Taylor estrae il cartellino rosso, deludendo doppiamente il calciatore, costretto a uscire dal campo.