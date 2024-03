Sorteggio Europa League, UFFICIALE: ecco l’avversaria della Roma

La Roma conosce oggi l’avversaria dei quarti di finale di Europa League, dopo aver eliminato fin qui Feyenoord e Brighton

Prima la qualificazione ai rigori contro il Feyenoord, dopo quella con il Brghton con un risultato complessivo di 4-1. La Roma di Daniele De Rossi è ai quarti di finale di Europa League e oggi dalle ore 13:00 scoprirà il proprio destino. L’urna di Nyon sancirà quale sarà l’avversaria dei giallorossi con l’andata fissata l’11 aprile e il ritorno il 18, una settimana dopo.

A differenza degli ottavi di finale, ai quarti ci possono essere derby nazionali. Infatti tra le qualificate figurano anche l’Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli che possono dunque tranquillamente venir sorteggiate insieme alla Roma. Le altre squadre sono Bayer Leverkusen, Benfica, Liverpool, Marsiglia e West Ham.

Inoltre, come successo già per la Champions League poco fa, verrà già completato anche il resto del percorso. Come capita nel tennis, verrà sorteggiata non solo l’avversaria dei quarti bensì anche quella delle semifinali e dunque si potrà anche ipotizzare la finale.

Sorteggio Europa League: ecco l’avversaria della Roma