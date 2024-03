Allarme Roma, De Rossi nei guai: problemi anche per Dybala

Allarme Roma, problemi anche per Dybala che dopo l’allenamento di ieri è stato male. Ecco le ultime sull’attaccante argentino in vista del Sassuolo

Non solo Lukaku – che oggi dovrebbe fare un test decisivo per capire se domani potrà essere tra i disponibili – ma che Dybala. Non ci sono delle buone notizie da Trigoria secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. La Joya, che ieri si è allenato insieme ai compagni svolgendo tutto l’allenamento, alla fine della seduta ha avuto un problema.

Indisposizione per Paulo: una situazione che verrà monitorata nella giornata di oggi per capire intanto quella che è sicuramente la cosa più importante: vale a dire se domani potrà scendere in campo contro il Sassuolo di Ballardini in una partita che, dopo l’exploit del Bologna di ieri sera sul campo dell’Empoli, la Roma deve vincere a tutti i costi per tornare a meno tre dal quarto posto in classifica. E poi si deve capire se Dybala potrà rispondere alla convocazione della nazionale argentina.

Allarme Roma, indisposizione per Dybala

Sembrava tutto ok: allenamento su buoni ritmi con il resto del gruppo – quelli che contro il Brighton non hanno giocato o lo hanno fatto poco – ma poi il problema. Dybala, si legge, comunque cercherà di esserci domani perché vuole andare a giocare con la propria nazionale per non rischiare di perdere il posto nelle gerarchie di Scaloni in vista della Copa America in programma in estate. Ma le possibilità di non vederlo domani in campo ci sono, pochi dubbi.

E se nemmeno Lukaku ce la dovesse fare allora si aprirebbero di nuovo le porte per Baldanzi e Azmoun, titolari giovedì sera e che hanno fatto bene in Inghilterra. Con El Shaarawy, probabilmente, che chiuderà il tridente. Il Faraone è quasi sicuro del posto. Gli altri due compagni di reparto invece, ad oggi, non si sa chi potrebbero essere.