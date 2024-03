Caos prima della Roma, l’assenza si tinge di giallo

Scoppia il caso in Serie A sulla presunta squalifica in vista della partita contro la Roma nel prossimo turno

La Roma si appresta ad affrontare il Sassuolo il casa nell’imminente turno di campionato. Dopo aver archiviato la pratica emiliana, i giallorossi si prepareranno per la trasferta pugliese con il Lecce prima dell’attesissimo derby.

Proprio in vista della gara contro i pugliesi aleggiano già dubbi su una presunta assenza in casa Lecce. Ylber Ramadani, centrocampista albanese di Gotti che oggi affrontava la Salernitana, è stato ammonito al 49esimo per un fallo tattico su una ripartenza campana.

Dazn ha subito messo in sovraimpressione l’assenza di Ramadani per il prossimo turno in quanto diffidato. In realtà però non sarà così in quanto il titolarissimo prima di D’Aversa e ora di Gotti ha collezionato con oggi l’undicesima ammonizione.

Dubbio sulla diffida

Un dubbio fondato dato che nel match program della Lega, ovvero dove vengono segnalati tra le altre cose anche i diffidati, Ramadani era segnato con il cartellino giallo a fianco così (in diffida) come Almqvist e Rafia dunque tutti a rischio squalifica.

In realtà però Almqvist e Rafia sono a quattro ammonizioni in questa stagione e dunque effettivamente a rischio mentre Ramadani, con quella di oggi, è all’undicesimo giallo quindi il turno di squalifica non scatterebbe per la prossima giornata.

I gialli di Ramadani sono stati contro Juventus, Napoli, Udinese, Roma e Milan, saltando il Verona, e con Bologna, Empoli, Atalanta, Lazio e Genoa saltando la Fiorentina. Dalla squalifica con i Viola, Ramadani ha preso solamente giallo oggi nelle successive cinque partite.

Tutto questo per smentire le voci che lo vedevano assente con la Roma per squalificare: Ramadani sarà regolarmente in campo in quanto come detto oggi non era diffidato a differenza di cosa si legge sul sito della Lega.