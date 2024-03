Infortunio e lacrime all’uscita: fiato sospeso Roma-Lazio

La sua uscita dal campo non è parsa affatto inosservata: ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Ecco cosa è successo

Il tour de force della Roma è entrato nella sua fase più calda. Dopo aver estromesso il Brighton e strappato il pass per i quarti di finale di Europa League, la compagine di De Rossi vuole provare a tenere il passo del Bologna per approcciare al meglio l’euroderby con il Milan.

Sotto questo punto di vista la sfida contro la Lazio in campo riveste un ruolo di nevralgica importanza. La volontà di riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia è tanta, così come la consapevolezza di giocarsi le proprie chances al cospetto di un avversario più volte domato negli ultimi anni. Sebbene manchino ancora tre settimane prima del fischio d’inizio del derby, un occhio alla stracittadina della Capitale è inevitabile che venga posto. A tal proposito, non è passata inosservata l’uscita dal campo di Luca Pellegrini.

Ammonito nel corso della prima frazione di gioco di Frosinone-Lazio, il terzino biancoceleste non è rientrato in campo. O meglio, dopo aver provato in tutti i modi a ritornare in campo, il laterale mancino è stato costretto a desistere. Sofferente in volto, non ha nascosto le lacrime. Out per infortunio, Pellegrini molto probabilmente verrà valutato nel corso delle prossime ore per capire l’entità del guaio fisico patito. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale ottica ci saranno sviluppi sotto questo punto di vista.