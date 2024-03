Pinto superato: blitz bianconero, ha già detto sì

Giungono novità sul futuro di Tiago Pinto che dopo l’addio alla Roma è alla ricerca di una nuova occupazione

Gennaio è stato un mese di cambiamenti in casa Roma, sia obbligati sia decisionali. Basti pensare a Tiago Pinto, che ha annunciato le dimissioni i primi giorni dell’anno nuovo, e a Mourinho che invece è stato esonerato.

Il direttore sportivo portoghese sarebbe dunque alla ricerca di una nuova occupazione dopo essere stato alla Roma con cui ha conquistato la Conference League, un successo di tutto rispetto che ha arricchito la bacheca della Roma.

Ora l’ex Benfica vorrebbe sbarcare in Inghilterra. Come aveva lui stesso confermato nel corso di un’intervista quando aveva cavalcato l’onda circa gli accostamenti al Newcastle dicendo che non avrebbe mai potuto rifiutare una società simile.

Doppia beffa per Roma e Pinto

Secondo HITC giungono brutte notizie per Pinto e per la Roma dato che Paul Mitchell, obiettivo della Roma, sarebbe in pole position per trasferirsi al Newcastle per sostituire Dan Ashworth, quest’ultimo pronto ad abbracciare il progetto Manchester United. un vero e proprio valzer societario in Premier League.

Nelle prossime settimane dovrebbe esserci la firma di Dan Ashworth per i Red Devils mentre continuano i lavori in casa Newcastle per cercare il sostituto perfetto in modo da imporsi anche in vista della prossima stagione sia in campo che fuori.

Il Newcastle chiede quasi 20 milioni di sterline per agevolare il passaggio di Ashworth allo United, anche se attualmente la squadra di Manchester avrebbe intenzione di sborsarne solo la metà, forte della volontà di Ashworth di unirsi al club.

Ecco dunque che Mitchell tornerebbe in Inghilterra dopo aver lavorato al Southampton e al Tottenham prima di spostarsi al Monaco. A questo punto, se lo voci venissero confermate, allora la Roma dovrà cominciare a guardarsi intorno.