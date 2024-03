Roma-Sassuolo, UFFICIALE: salta il match dell’Olimpico

Alla vigilia della partita tra il Sassuolo di Davide Ballardini e la Roma di Daniele De Rossi, il tecnico neroverde svela le ultime sulle proprie assenze

La partita con il Sassuolo di Davide Ballardini è ormai alle porte e, mentre Daniele De Rossi e la società capitolina decidono di non perdere tempo davanti ai microfoni – considerata la vicinanza tra l’impegno con Roberto De Zerbi nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League – il tecnico dei neroverdi svolge la sua consueta conferenza stampa alla vigilia del match con i giallorossi, dicendo la sua sul momento di forma dei capitolini, sui rischi da arginare e, soprattutto sulle condizioni dei propri calciatori.

Nonostante il periodo di profonda crisi dei neroverdi, manifestato con trasparenza dalla penultima casella occupata in classifica, l’ingaggio in corsa di Ballardini e un organico tagliente, soprattutto per quanto concerne la fase offensiva (vedi la fisicità di Pinamonti e la rapidità di Laurienté), potrebbero assicurare una partita scoppiettante e, di conseguenza, più di un grattacapo per DDR & co.

Ballardini conferma: “Toljan è out”

Il tecnico originario di Ravenna esordisce con un complimento di pregio nei confronti di Daniele De Rossi e della sua gestione dei numerosi impegni che caratterizzano la stagione della Roma. Difatti, quando viene chiesto a Ballardini se il recente impegno europeo dei giallorossi potrà influire negativamente sulla prestazione della Roma, lui risponde così: “Di solito sì, ma la Roma fino a oggi, da quando hanno cambiato guida, fanno benissimo il giovedì e la domenica. Hanno uno spirito diverso, hanno grande entusiasmo e qualità, questa è la Roma che abbiamo visto sin qui la domenica e il giovedì, non hanno sofferto le partite infrasettimanali”.

Ecco poi il tema assenze e presenze confermate. Alla presenza ma ormai risaputa assenza di Thorstvedt, si aggiunge la riprova dei fastidi di Toljan: “Toljan non è ancora disponibile, ha fatto un differenziato, probabilmente rientrerà con la squadra la settimana prossima”. Sulle altre pedine in dubbio, ecco il verdetto: “Gli altri stanno bene, sia Missori, Kumbulla, che lo stesso Ruan Tressoldi”. Tra le ultime domande, viene domandato cosa serva per mettere realmente in difficoltà la Roma: “Tutto passa dal fare bene da squadra. Se affronti tutte le partite da squadra, con lo spirito giusto, si vedono le qualità che hai e si vede anche che sei capace, bravo, aggressivo, metti in difficoltà gli avversari quando loro hanno la palla, tutto passa dalla squadra”.