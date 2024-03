Ultima fermata giallorossa: nuovo esonero in Serie A

Il ribaltone in panchina sembra ormai inevitabile. Sono ore convulse per la panchina: lo scossone è ormai imminente.

La tensione è sempre più palpabile. Con un campionato di Serie A serrato, con il passare delle settimane ogni partita assume un ruolo specifico di notevole importanza. I margini di errore si sono ormai assottigliati. Sorprende fino ad un certo punto, quindi, che non siano pochi gli allenatori a rischio.

Apertasi con la vittoria esterna del Bologna sul campo dell’Empoli, la ventinovesima giornata di Serie A è poi proseguita con altre gare. Tra queste, impossibile non prendere in considerazione il match dell’Arechi tra Salernitana e Lecce. Prossimi avversari della Roma, i salentini si sono imposti al cospetto della compagine di Liverani con il punteggio di 0-1. For fornendo una prestazione volenterosa soprattutto nel primo tempo, la Salernitana – sempre più ultima – deve leccarsi nuovamente le ferite. A questo punto, l’ultima sconfitta contro il Lecce potrebbe costare caro a Fabio Liverani.

Salernitana sempre più ultima: traballa la panchina di Liverani

Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, non è affatto da escludere un possibile ribaltone della guida tecnica in casa granata. Saranno ore di intense valutazione per la Salernitana, che per bocca dell’AD Maurizio Milan ha fatto trapelare tutta la propria delusione per i risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Nel caso in cui si dovesse procedere all’esonero di Liverani, sarebbero due le soluzioni al momento percorribili. La prima porta ad una guida tecnica “interna”. Tuttavia, non tramonta neanche l’ipotesi di un Inzaghi bis. Si preannuncia dunque una serata piuttosto animata nel quartier generale della Salernitana: staremo a vedere cosa succederà.