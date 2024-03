Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo: Lukaku dal 1′, trequarti ribaltata

Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: le scelte di De Rossi in vista dell’impegno contro i neroverdi. Lukaku titolare

L’attesa è finita. Tutto pronto all’Olimpico per il fischio d’inizio di Roma-Sassuolo. Desiderosa di rispondere al Bologna, vittorioso sul campo dell’Empoli, la Roma di Daniele De Rossi non vuole permettersi passi falsi. Reduce dal sofferto pareggio contro la Fiorentina e dal doppio preziosissimo risultato contro il Brighton, la compagine giallorossa vuole ritrovare la via della vittoria anche in campionato.

Per farlo, sarà necessaria una prestazione importante sotto tanti punti di vista al cospetto di un Sassuolo a caccia di punti pesantissimi per migliorare la sua posizione di classifica. Confermate le indiscrezioni della vigilia. Nonostante il persistere del problema all’anca, Romelu Lukaku stringe i denti e parte dal primo minuto. Già orfano di Paulo Dybala, costretto a stare fermo ai box per circa 10 giorni, il reparto offensivo della Roma è soprattutto sulle spalle di Big Rom, che avrà il compito di far salire la squadra e ispirare linee di passaggio. Diamo uno sguardo alle scelte definitive dei due allenatori:

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, El Shaarawy; Lukaku.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Obiang; Defrel, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti.