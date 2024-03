Infortunio Spinazzola, l’annuncio di De Rossi: “È un po’presto”

Roma-Sassuolo, le parole di Daniele De Rossi fanno chiarezza anche sugli infortunati. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Vincere contro il ridisegnato Sassuolo di Ballardini, al netto della grande defezione Berardi, non era assolutamente scontato, soprattutto se si ricorda dell’importante dispendio di energie in quel di Brighton giovedì e, più in generale, del recente ciclo di impegni che non poche difficoltà avrebbe potuto generare a Pellegrini e colleghi.

Così, per fortuna, non è stato, grazie ad un rendimento positivo da parte di tutto il gruppo, stimolato e tenuto sempre unito da Daniele De Rossi in questi due mesi di operato capitolino, che hanno visto la Roma rilanciarsi con veemenza verso un obiettivo Champions League che, da quest’anno, potrebbe anche non passare unicamente dal quarto posto. Senza troppi calcoli, però, servirà adesso trovare continuità anche dopo la sosta delle Nazionali, che genererà un nuovo corpo di partite ravvicinate quanto delicate.

Roma, l’annuncio di De Rossi su Spinazzola dopo la vittoria col Sassuolo

Potenziale discriminante, da questo punto di vista, sarà anche la condizione fisica e atletica di una squadra che, anche in passato, aveva palesato non poche defezioni su tale fronte. Lo ricordano bene anche i reiterati stop di Dybala o dello stesso Pellegrini, rimesso da De Rossi al centro del gioco, ripagando prontamente una fiducia che pareva aver smarrito nell’ultimo periodo.

In questi ultimi giorni, però, non sono mancate novità negative su tale fronte, con lo spavento generato dal problema all’anca di Lukaku, gestito e rimasto a Roma giovedì scorso ma impiegato per buona parte della partita odierna de De Rossi. Senza dimenticare dell’assenza di Paulo Dybala, sulla quale l’allenatore pure ha cercato di fare chiarezza post-gara, vanno segnalate le parole del tecnico su Leonardo Spinazzola, uscito a metà primo tempo per una problematica che parrebbe essere di natura muscolare.

Nella conferenza stampa, De Rossi si è così espresso sul 37, da lui nuovamente valorizzato e stimolato dopo le difficoltà degli ultimi mesi, come ricordano bene le recenti e degne prestazioni, soprattutto in Europa League. “Spinazzola ha sentito indurirsi il muscolo, è un po’presto. Non sembrava disperato, ma la prima sensazione non è sempre quella giusta“.