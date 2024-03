Insulti razzisti in Serie A: comportamento choc dell’arbitro

Bruttissimo episodio di razzismo avvenuto quest’oggi proprio in Serie A: sotto inchiesta il comportamento del direttore di gara

Non c’è pace per Francesco Acerbi. In campo il centrale ex Lazio sta dimostrando tutto il suo valore, nonostante al suo arrivo non fosse stato accolto con grandissimo entusiasmo dai tifosi interisti. Il centrale italiano ha però saputo dimostrare tutto il suo valore, riuscendo a diventare uno dei pilastri della retroguardia nerazzurra.

Di recente però di lui si è parlato più per le vicende extra campo, piuttosto che delle sue prestazioni. In occasione della gara tra Roma e Inter, dove gli ospiti sono usciti vittoriosi per 4-2 dopo la rimonta giallorossa proprio Acerbi si è reso protagonista di un episodio al quanto discutibile.

In quell’occasione il suo dito medio, rivolto ai supporter di casa non venne sanzionato dal direttore di gara, che anche in questo episodio secondo molti ha graziato il calciatore, accusato da Juan Jusus di aver proferito un insulto razzista.

Insulti razzisti in campo: sotto inchiesta anche il direttore di gara

Il controverso episodio è avvenuto quest’oggi proprio durante il posticipo tra Inter e Napoli, terminato con il risultato di 1-1. A prendersi la scena, ma in negativo però non è la prestazione o l’esito finale, bensì un episodio al quanto controverso che vede ancora una volta protagonista l’ex centrale della Lazio Francesco Acerbi.

Durante la gara il difensore è stato accusato da Juan Jesu di aver appunto proferito degli insulti razzisti alla sua persona. Nei video circolati in rete si può chiaramente intuire il labiale del brasiliano, e le parole dunque proferite da Acerbi.

Il direttore di gara, nonostante il difensore partenopeo sia andato a segnalare quanto accaduto, non ha preso provvedimenti verso il rivale, comportamento che è stato ampiamente criticato dai tifosi, che ritengono che un gesto simile sarebbe potuto costargli un espulsione.

Nel post partita Juan Jesus ha voluto spegnere le polemiche su quanto accaduto: «Quello che succede in campo rimane in campo. Poi si è scusato. Siamo andati avanti e quando l’arbitro fischia tutto finisce. Nel campo ci sta dire di tutto, però lui si è accorto di essere andato oltre con le parole»