Karius gratis alla Roma: hanno già risposto

Loris Karius si è candidato pubblicamente per sbarcare nel calcio italiano. Il portiere tedesco, che si libera a parametro zero dal Newcastle, può finire nel mirino della Roma.

Nei giorni scorsi Loris Karius ha aperto le porte al calcio italiano. Il portiere tedesco, classe 1993, e legato sentimentalmente a Diletta Leotta, si è candidato per giocare nel campionato italiano. In scadenza di contratto con il Newcastle, il profilo dell’estremo difensore potrebbe finire anche sulla scrivania della Roma. Non è un mistero che la squadra giallorossa sia a caccia di rinforzi in porta, con Rui Patricio in scadenza di contratto e relegato in panchina grazie all’esplosione di Mile Svilar nelle ultime settimane.

Ogni decisione legata alla prossima campagna di calciomercato estivo in casa Roma è strettamente legata alla nomina del nuovo Direttore sportivo. Il dirigente che prenderà il posto di Tiago Pinto dovrà affrontare da subito diverse questioni spinose in casa giallorossa, tra cui quella del futuro tra i pali della Roma. Mile Svilar ha conquistato con grandi prestazioni i guantoni da titolare nelle gerarchie di Daniele De Rossi, accendendo anche i riflettori del calciomercato sulle sue tracce. Di sicuro la squadra giallorossa andrà a caccia di un rinforzo per sostituire Rui Patricio, in scadenza di contratto al pari di Loris Karius in casa Newcastle.

Calciomercato Roma, Karius a parametro zero: attesa per il nuovo Ds

Loris Karius ha annunciato la sua volontà di sbarcare in Serie A, oltre alla nomina di Claudio Marchisio come agente, e non è escluso che il suo profilo finisca sul tavolo della Roma in vista della prossima stagione. Tutti i discorsi sono rimandati al nuovo Direttore sportivo, che in caso lo prenderebbe in considerazione solo come vice Svilar.

Quello che sembra evidente è che il portiere ex Liverpool non appare come un nome prioritario per la porta della Roma. Sono tanti i profili accostati alla squadra giallorossa, e legati anche al futuro del protagonista Mile Svilar. Qualora l’ex Benfica dovesse confermarsi come titolare in porta il prossimo anno, la pista Karius potrebbe accendersi come soluzione gratis per il secondo portiere.