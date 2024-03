Malore per Joe Barone: ufficiale, rinviata Atalanta-Fiorentina

Il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi. C’è preoccupazione per le condizioni di Joe Barone

Rinviata ufficialmente Atalanta-Fiorentina. Inizialmente in programma alle 18 di questo pomeriggio al Gewiss Stadium, il match tra gli orobici e i Viola non si disputerà. Joe Barone, infatti, si è sentito male nel ritiro della squadra in prossimità dell’incontro ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale al San Raffaele di Milano.

C’è dunque preoccupazione per lo stato di salute di Barone, le cui condizioni verranno valutate con estrema attenzione. In attesa del primo bollettino medico che fornisca i dovuti ragguagli sullo stato di salute del dirigente Viola, la Lega di Serie A ha disposto il rinvio di Atalanta-Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale: “Si comunica che è disposto il rinvio a gara da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi 17 marzo 2024, con inizio alle ore 18 e valida per la 29° giornata del campionato di Serie A”.

Colpito da un malore nel momento in cui la squadra era impegnata nella riunione tecnica in albergo a Bergamo, Barone è stato prontamente portato in ospedale. Vi forniremo i dovuti aggiornamenti quando trapeleranno novità ufficiali sulle condizioni del dirigente della Fiorentina.