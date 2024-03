Nuova batosta prima di Milan-Roma: distorsione al ginocchio destro

Con l’approssimarsi degli impegni in campionato e in Europa League, Milan e Roma dovranno fare molta attenzione ad ottimizzare le forze in vista del prosieguo della stagione. Nuovo infortunio.

Dopo aver sigillato il passaggio ai quarti di Europa League all’andata, la Roma di Daniele De Rossi è poi passata in modalità gestione nella gara di ritorno contro il Brighton. La risicata sconfitta ottenuta in terra inglese ha permesso a Pellegrini e compagni di strappare il pass per i quarti di Europa League, dove incontreranno il Milan di Stefano Pioli.

In programma l’11 aprile a San Siro, il match d’andata dell’euro derby si preannuncia assolutamente vibrante. Sebbene manchino ancora diverse settimane prima della super sfida, l’attesa comincia a salire, a maggior ragione alla luce della sosta delle Nazionali ormai incombente. Entrambi gli allenatori, però, saranno chiamati a razionalizzare le forse. Ne sa qualcosa De Rossi, costretto a fare a meno di Paulo Dybala nella sfida contro il Sassuolo. Ma il tema infortuni è tornato a riproporsi anche in casa Milan.

Impegnato al “Bentegodi” contro il Verona, il Milan sta conducendo le operazioni grazie ai sigilli di Theo Hernandez e Pulisic. Alla fine del primo tempo, però, Pioli è stato costretto ad operare un cambio forzato. Pierre Kalulu, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Secondo quanto evidenziato da Dazn, il difensore francese, che sta provando a mettere minuti importanti nelle gambe dopo il lungo infortunio, avrebbe accusato una piccola distorsione al ginocchio destro. Le sue condizioni andranno dunque valutate con estrema attenzione nel corso dei prossimi giorni, quando molto presumibilmente sarà chiamato a sottoporsi agli esami strumentali di rito