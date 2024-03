Tegola Roma, nuovo infortunio: esce prima dell’intervallo

Roma-Sassuolo, Daniele De Rossi è stato costretto ad avallare un cambio. Non al meglio della forma, il giallorosso ha dato forfait

Prima mezz’ora di gioco piuttosto equilibrata all’Olimpico quella tra Roma e Sassuolo. Dopo aver spaventato Consigli con un guizzo di Lukaku, infatti, i padroni di casa hanno avuto qualche difficoltà a rendersi pericolosi nell’area di rigore neroverde.

Al minuto 36, inoltre, Daniele De Rossi è stato costretto ad operare un cambio forzato. Al posto del dolorante Spinazzola, infatti, è entrato Angelino. Protagonista di un paio di sortite importanti sulla corsia mancina, l’ex Juventus ha alzato bandiera bianca. Dopo aver lanciato diversi segnali alla panchina, Spinazzola aveva lamentato un possibile problema al flessore della coscia destra poco dopo la mezz’ora. A quel punto l’esterno ha provato a stringere i denti, salvo poi ritornare sui suoi passi, mettendo fuori il pallone che di fatto ha favorito la sua sostituzione. Titolare dopo due mesi, Spinazzola ha dunque dato forfait. Le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore. Ricordiamo che l’esterno non figurava nella lista dei convocati di Spalletti, ragion per cui potrà sfruttare la sosta per recuperare con assoluta tranquillità la condizione fisica ottimale.

Tornato in panchina, lo staff medico giallorosso ha subito applicato la consueta borsa del ghiaccio sulla coscia di Spinazzola per lenire il dolore. Seguiranno aggiornamenti.