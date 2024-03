Voti Roma-Sassuolo 1-0, Pellegrini disegna calcio: flop in attacco

Da pochi istanti si è chiusa Roma-Sassuolo: a decidere il match è stata una perla di Lorenzo Pellegrini. Ecco i voti dei protagonisti.

Pur non fornendo una prestazione esteticamente da top class, la Roma conquista altri tre punti pesanti per il proprio cammino. A decidere la sfida dell’Olimpico è stato un tiro a giro di Lorenzo Pellegrini, che ha sbloccato la partita orientando in maniera decisiva l’esito dell’incontro.

Proprio il capitano, come spesso sta succedendo nelle ultime settimane, è risultato il migliore in campo. Pellegrini ha avuto il merito di dare sempre la sensazione di potersi rendere pericoloso da un momento all’altro. Oltre all’impatto decisivo in zona gol, però, da rimarcare anche lo spirito di abnegazione in fase di non possesso. Sono almeno tre, infatti, le chiusure decisive del Capitano, che ha fermato azioni potenzialmente pericolose. La perla che ha sancito l’1-0 ha poi fatto il resto.

Voti Roma-Sassuolo 1-0, Lukaku ci prova ma non sfonda: garanzia Svilar

Molto bene anche Svilar che, quando chiamato in causa, ha subito risposto presente. Molto positiva la prova di Mancini, abile a contenere le sfuriate di Laurentié ma capace anche di far partire dal basso l’azione. Un po’ in ombra Lukaku, che dopo un inizio importante è calato alla distanza. Ecco tutti i voti completi:

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar 6,5; Karsdorp 5,5 (70′ Celik 6), Mancini 6,5, Llorente 6, Spinazzola 6 ( 37′ Angelino 7); Cristante 6, Paredes 6,5, Pellegrini 8; Aouar 5,5 (70′ Baldanzi 6), El Shaarawy 6 (86′ Huijsen s.v.); Lukaku 5,5 (86′ Azmoun 6,5).