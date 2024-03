Dal Napoli alla Roma, annuncio UFFICIALE: firma prolungata

Dal Napoli alla Roma, altro che 2025: firma prolungata e annuncio UFFICIALE. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Molteplici questioni e aspetti andranno affrontati e disambiguati in casa Roma a fine stagione, quando in quel di Trigoria sarà possibile tirare le somme rispetto ad un campionato iniziato con Mourinho e proseguito con un volto nuovo, si fa per dire, come quello di Daniele De Rossi. L’impatto mediatico e tecnico-tattico di DDR è stato pressoché evidente, unitamente a quella ritrovata e mai lenitasi osmosi con una piazza da sempre identificatasi in personaggi del suo spessore e iconicità.

Le risposte date dalla squadra, unitamente alle prese di posizione di una piazza cha parrebbe anche aver digerito le delusioni generate inizialmente dall’esonero di Mourinho, risultano alcuni degli ingredienti principali per poter ipotizzare una permanenza di Daniele anche negli anni a venire, al netto delle mancate disambiguazioni dei Friedkin, attesi in questi mesi da un corpo di valutazioni destinato a toccare una molteplicità di fattori.

Tra questi, ovviamente, rientra anche la scelta su eventuali prolungamenti contrattuali a De Rossi, oltre che alle decisioni su un direttore sportivo il cui nome e status non è stato ancora esplicitato dagli addetti ai lavori di Trigoria. Affrontate e risolte queste due questioni iniziali, poi, in estate bisognerà capire anche come impostare una campagna acquisti destinata a plasmare e apportare non pochi cambiamenti all’interno di una squadra che, da due mesi a questa parte, ha di fatto concluso un ciclo iniziato col binomio Pinto-Mourinho, ufficialmente esauritosi.

Dal Napoli alla Roma, Pastorello ‘congela’ Meret: firma prolungata

Tra i possibili elementi da attenzionare ci sarà anche la questione portiere, che fino a qualche tempo fa, pareva poter essere una priorità per il club dopo le difficoltà di un Rui Patricio in scadenza contrattuale e una relegazione in panchina di uno Svilar rivelatosi prontamente utilissimo e più che all’altezza.

Le recenti prestazioni dell’ex Benfica non escludono che la ricostruzione della squadra possa partire proprio dalla sua presenza tra i pali, al netto dei vari monitoraggi giunti nel recente passato in casa Roma per eventuali rinforzi in questo ruolo. Tra i diversi nomi, soprattutto nella fase antecedente alla ‘scoperta’ Svilar, si segnalava anche quello del portiere del Napoli, Alex Meret, atteso da un rinnovo automatico fino al 2025, ma sulla cui posizione ha fatto ulteriore chiarezza l’agente Federico Pastorello, a margine dell’evento TransferRoom.

“Questa stagione sta colpendo un po’ tutti al Napoli, singoli compresi. Meret viene da un percorso straordinario lo scorso anno, e in questo campionato sta facendo bene, pur essendo chiaro che i risultati siano stati meno altisonanti. Siamo contenti della sua stagione e delle prestazioni fornite. Lui è in scadenza, ma c’è una opzione di rinnovo che scatta al raggiungimento del 70% delle presenze, automaticamente attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed è per questo che stiamo già parlando con il Napoli per un nuovo contratto. Alex è contento e la sua volontà è quella di valutare con grande concretezza la possibilità di rimanere“.