Dan Friedkin a Trigoria: incontro con De Rossi

Roma, il presidente Dan Friedkin è a Trigoria in questi giorni. Magari si potrebbe anche parlare del rinnovo di De Rossi visto che il tecnico ha il contratto in scadenza alla fine dell’anno

La sosta per riordinare le idee e preparare la volata Champions League. La Roma ci va da quinta in classifica con la consapevolezza che serviva questo momento, soprattutto per recuperare quelli che al momento sono ai box. Dybala principalmente – che come detto ieri da Daniele De Rossi in conferenza dovrebbe essere a disposizione per Lecce – e poi anche Smalling e Renato Sanches, anche loro al rientro.

C’è da capire invece cosa succederà con Spinazzola. Comunque, questo è un altro discorso. C’è un fattore che forse potrebbe essere determinante in questi giorni – saranno due settimane visto che oggi si raduna la nazionale al Giulio Onesti – che magari potrebbero servire alla proprietà per impostare il rinnovo di DDR. Se ne parla da un poco di tempo, si dice che i Friedkin siano contenti del lavoro del tecnico e si dice, anche, che potrebbe esserci un accordo biennale.

Dan Friedkin ieri allo stadio insieme alla squadra

Due mesi dopo l’arrivo sulla panchina della Roma, era il 16 gennaio, De Rossi ha perso solamente una volta, contro l’Inter. Sì, è vero, c’è stata la sconfitta pure contro il Brighton giovedì scorso ma è stata ininfluente e soprattutto DDR aveva piazzato diverse seconde linee dopo il 4-0 dell’Olimpico.

E allora ecco che la presenza di Dan Friedkin, ieri in tribuna all’Olimpico (arrivato con il pullman insieme alla squadra) e da oggi, come si legge sul Corriere dello Sport a Trigoria per seguire da vicino le vicende della squadra e per parlare con De Rossi delle prossime sfide stagionali, potrebbe essere propedeutica, chissà, magari, anche all’iniziare a pensare insieme al rinnovo. Di certo adesso di tempo ce n’è, visto che molti saranno fuori per le nazionali. Magari si potrebbe iniziare a buttare giù qualcosa.