La diagnosi è UFFICIALE: salta Milan-Roma di Europa League

Altra assenza nell’importantissimo scontro di Europa League tra Milan-Roma, valevole per i quarti di finale

Manca meno di un mese e la tensione è già alle stelle. I quarti di finale tra Milan e Roma rappresentano un crocevia fondamentale per le ambizioni dei due club, entrambi molto interessanti come giusto che sia a fare un’ottima figura europea.

La Roma aveva iniziata la propria avventura in Europa League passando il proprio girone seppur al secondo posto. Meglio dei giallorossi all’epoca allenati da Mourinho aveva fatto solo lo Slavia Praga, una squadra che lega in qualche modo questo Milan-Roma.

Infatti la squadra ceca di Trpisovsky ha affrontato proprio i rossoneri agli ottavi di finale, uscendo con le ossa rotte per un totale di 7-3. Bisogna però ricordare che lo Slavia è rimasto in dieci sia all’andata al 26′ che al ritorno al 20′.

Assenza pesante in vista dei quarti

Dopo aver estromesso dalla competizione sia Feyenoord che Brighton, la Roma come detto affronta il Milan che però dovrà fare a meno di una propria pedina fondamentale in difesa vale a dire il francese ex Lione Pierre Kalulu.

Il centrale all’occorrenza terzino era reduce da un lungo infortunio e solo recentemente era di nuovo sceso in campo: prima 28′ da subentrato con l’Empoli, poi tutto il secondo tempo con lo Slavia Praga e infine la prima frazione col Verona.

Contro gli scaligeri avrebbe giocato anche di più, ma un infortunio nel primo tempo ha messo fuori gioco Kalulu che ha dovuto lasciare il posto a Matteo Gabbia, richiamato a gennaio dal prestito dal Villarreal proprio per i tanti infortuni rossoneri in difesa.

Come si legge dal comunicato, si tratta di un trauma distorsivo del ginocchio destro nonché una distrazione del legamento collaterale mediale. Il giocatore ha iniziato da subito il trattamento conservativo del caso, ma oltre a saltare l’andata ci sono grandi possibilità che non prenda parte nemmeno al ritorno all’Olimpico.