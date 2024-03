Lesione al crociato e stagione finita, UFFICIALE: salta la Roma

Infortunio e diagnosi da brividi, stagione UFFICIALMENTE finita: “Lesione parziale del legamento crociato”. Salta anche la Roma.

Continua spedito l’avanzamento di una Serie A entrata in una fase centrale quanto decisiva nel corso di queste ultime settimane, che hanno visto la Roma di De Rossi dare degna continuità ad un percorso che, anche in campo nazionale, ha fatto registrare evidenti passi in avanti rispetto al passato.

Se si esclude la comunque combattuta e orgogliosa sconfitta con l’Inter, Dybala e colleghi hanno fino a questo momento ottenuto quasi il massimo dal ciclo di impegni che attendeva loro, pareggiando con la Fiorentina e distinguendosi più in generale per un cammino limpido e che attualmente permette di alimentare speranze e consapevolezze verso l’approdo alla prossima Champions League.

Da questo punto di vista, risulterà fondamentale il trovare continuità dopo l’attuale pausa per le Nazionali, che ha visto diversi giallorossi lasciare Trigoria, tra cui un Gianluca Mancini chiamato in un secondo momento da Luciano Spalletti dopo il caso Acerbi, portando De Rossi a fare a meno per diversi giorni del proprio difensore, atteso dalle amichevoli europee negli USA insieme all’amico e collega Pellegrini.

Diagnosi da brividi per Ebuehi, UFFICIALE: lesione al crociato dopo Empoli-Bologna

Terminata la sosta, la squadra sarà attesa da un corpo di impegni potenzialmente decisivo per le sentenze di fine anno, sia in campo nazionale che europeo. Dopo il Lecce, la Roma affronterà in casa la Lazio, catalizzando un periodo intensissimo che porterà anche al doppio incrocio continentale con il Milan e agli scontri diretto con Bologna e Napoli.

La squadra di Thiago Motta pare inarrestabile e, poco prima della difficile ma meritata vittoria della Roma con il Sassuolo, ha centrato l’ennesima imposizione, sul prato di Empoli, contro la squadra di Nicola. Al di là della sconfitta arrivata in pieno recupero, per i toscani si è registrato anche un altro evento pressoché infelice, che porterà il mister a dove fare a meno fino a fine stagione di Tyronne Ebuehi, la cui stagione è praticamente finita.

Uscito poco prima del settantesimo per un infortunio, l’olandese ha rimediato una lesione al crociato, come evidenziato dalla società in una nota ufficiale diramata in queste ultime ore, di seguito riportata. “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Tyronne Ebuehi, uscito durante la gara di venerdì con il Bologna, hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore, dopo esser stato sottoposto ad una prima valutazione specialistica per stabilire il percorso di recupero, ha iniziato i trattamenti del caso con lo staff sanitario azzurro”.