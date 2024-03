Penalizzazione UFFICIALE: la società ha ammesso tutto

Altro caso di penalizzazione: la società ammette la violazione e ora rischia diversi punti in meno in classifica

Le penalizzazioni a stagione in corso si stanno verificando sempre più prepotentemente in tutto il palcoscenico europeo. Vere e proprie stangate, spesso per motivi economici, che di fatto rovinano le ambizioni dei club.

Il caso che più ci tocca da vicino da italiani è sicuramente quello della Juventus dell’anno scorso. Il caso delle plusvalenza fittizie aveva stravolto il campionato di Serie A con i bianconeri che si ritrovarono al quinto posto dopo la sentenza della Corte federale d’Appello.

Situazioni del genere come detto modificano eccome sia le motivazioni, quindi l’aspetto mentale, sia effettivamente la proiezione di classifica con squadre che magari sono certe di una qualificazione o una salvezza e si ritrovano lontane anni luce dai propri sogni.

Penalizzazione in arrivo, la situazione

Questo è ciò che è successo al Nottingham Forest. Secondo quanto si apprende dal The Athletic e dal The Guardian, il club di Premier League riceverà una penalizzazione di 4 punti in classifica per aver violato le regole di sostenibilità finanziaria del massimo campionato inglese.

Secondo i vari tabloid britannici, per l’annuncio è solo quesitone di ore. Il problema principale è stato il limite superato delle 105 milioni di sterline di perdite nell’arco delle tre stagioni, tetto che il Forest avrebbe dovuto rispettare.

La società di Nottingham ha ammesso tutto dunque la piena consapevolezza della violazione, ma giocandosi le carte relative al fatto di essere neopromossa e di aver perso Brennan Johnson, calciatore passato al Tottenham per 47,5 milioni di sterline.

Il Nottingham infatti sostiene di aver impiegato il profitto ricavato per rendere esecutivo il progetto di sostenibilità. In attesa di ulteriori sviluppi, al momento la decisione sembra ormai presa con un 4 punti da detrarre in classifica.