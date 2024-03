Perquisizione Milan, interviene la Procura FIGC

Cessione e terremoto Milan, nuovo step fondamentale per la società di Cardinale nella giornata odierna: arriva la decisione della Procura di Milano.

Al netto della grande attenzione destinata ad essere suscitata da un finale di stagione che, dopo la sosta, porterà all’entrata nel vivo di un periodo determinante per piazzamenti e sentenze finali, bisogna evidenziare come questi ultimi giorni siano stati contraddistinti anche da una veemente attenzione nei confronti di aspetti pressoché slegati dal campo, soprattutto in casa Milan.

Se sul terreno di gioco la squadra di Pioli procede spedita una corsa volta ad un piazzamento in Champions praticamente certo, a via Aldo Rossi, come emerso la scorsa settimana, c’è stata molta meno tranquillità. Questo, in seguito ad una perquisizione generata dalla necessità di approfondire un’inchiesta relativa al passaggio di proprietà del Milan, avvenuto il 31 agosto 2022, quando la società rossonera è passata ufficialmente dall’ex proprietario Singer a Cardinale, con l’entrata in gioco di Redbird e l’uscita di Elliott.

Le attenzioni, come si ricorderà, sono state sollevate dalla presunta presenza e ingerenza dell’ex fondo Elliott all’interno del club, come sottoscritto dagli inquirenti nell’ipotesi posta alla base del decreto di perquisizione di settimana scorsa, che ha coinvolto l’ex e l’attuale amministratore delegato del Milan, rispettivamente, Furlani e Gazidis.

Cessione e terremoto Milan, la Procura di Milano ha trasmesso il decreto alla Figc

Se fosse comprovata l’ipotesi che il Fondo Elliott “conservi attualmente il controllo sostanziale della società AC Milan, laddove all’Autorità di vigilanza FIGC sarebbe, invece, stata rappresentata l’effettiva cessione della proprietà in favore del fondo Redbird” ci si imbatterebbe nell’attuale ipotesi di reato relativa all’ “ostacolo all’attività della Figc di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio”.

Situazione, per ora, in pieno divenire e che ha permesso anche nella giornata odierna di evidenziare nuove evoluzioni. In particolar modo, come riferisce Ansa, la Procura di Milano, dopo la richiesta di trasmissione di atti da parte della Procura Federale della Figc, ha trasmesso il decreto di perquisizione della scorsa settimana, consistente in un fascicolo di 12 pagine sottoscritto dai pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi.

Le indagini, infatti, restano aperte e i rimanenti atti risultano coperti dal segreto amministrativo. Seguiranno aggiornamenti.