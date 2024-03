Serie A nel caos: il recupero di Atalanta-Fiorentina diventa un caso

Serie A nel caos: il recupero di Atalanta-Fiorentina adesso diventa un caso. Non ci sono slot disponibili per il momento. E in questo modo il campionato potrebbe anche essere falsato. La situazione

Il rinvio di Atalanta-Fiorentina per via del malore che ha colpito Joe Barone ieri, complica i piani della Serie A. Alla fine, anche perché i giocatori di Italiano hanno vissuto in prima persona i problemi al proprio dirigente, è stato giusto far slittare l’incontro. Ma adesso il recupero è assai complicato. E potrebbe di certo anche falsare la classifica finale, soprattutto se questo match dovesse recuperarsi alla conclusione del campionato.

Perché secondo gli incastri che sono stati messi in evidenza da calciomercato.it, trovare una data per far recuperare la sfida di Bergamo è complicatissimo. Impegni europei e anche quelli della Nazionale alla fine della stagione mettono il tutto a rischio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione.

Serie A nel caos: non ci sono date per il recupero

“Il 3 e il 24 aprile, nerazzurri e viola si affronteranno nelle semifinali di Coppa Italia. In mezzo, l’11 e il 18 aprile, i quarti rispettivamente di Europa League e Conference League. Se almeno una delle due avanzasse alle semifinali della relativa coppa europea, sarebbe impegnata anche il 2 maggio e il 9 maggio”.

Poi il 15 maggio una delle due sarà per forza di cose impegnata nella finale di Coppa Italia e poi ci saranno le finale europee il 22 maggio a Dublino e il 29 maggio ad Atene rispettivamente di Europa League e Conference. Insomma, date non ce ne stanno e siccome il campionato si chiude il 26 maggio se una delle due dovesse arrivare in fondo alle competizione europee allora il recupero potrebbe davvero giocarsi dopo questa data. Qualcosa di davvero incredibile, perché i tre punti potrebbero davvero pesare sulla situazione di moltissime squadre che potrebbero anche rimanere nel “limbo” non sapendo se, oppure in quale, coppa europea dovrebbe giocare il prossimo anno.